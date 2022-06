Oggi parleremo di una pianta grassa abbastanza conosciuta, il bambù della fortuna. Questa pianta un simbolo di fortuna e prosperità e ciò lo rende un regalo comune e una pianta ottima da tenere in casa. La fortunata pianta di bambù viene dal sud-est asiatico ed è riconosciuta per il suo utilizzo nel Feng Shui, la pratica giapponese. In tali pratiche, si dice che rappresenti buona fortuna e felicità, rendendolo un regalo ideale e popolare. Un altro fattore che rende il bambù della fortuna così famoso è la sua capacità di essere coltivato a forma di spirale, a forma di cuore o di treccia, insomma dando libera fantasia a tutti i suoi padroni.

Questa pianta grassa richiede più acqua di tutte: ecco quale.

Il bambù della fortuna può maturare per anni dentro un vaso con alla base circa 2,5 cm di acqua priva di cloro e insieme a dei ciottoli che rendono più salda la pianta. Si consiglia di cambiare l’acqua una volta a settimana e rimuovere le foglie cadute, altrimenti marciranno e andranno a inquinare la pianta.

l bambù della fortuna cresce bene con la luce del cielo o con una luce forte ma indiretta proveniente da una finestra esposta a nord. Evitate la luce solare diretta, in quanto incenerirà le foglie. Se state coltivando il bambù della fortuna all’interno di un vaso con del terriccio, irrigate tutte le volte che la parte superficiale del terriccio è asciutta fino a una profondità di 2,5 cm, questo perché queste piante hanno bisogno di più acqua rispetto alle altre piante grasse.

Se invece lo state coltivando in un contenitore con dell’acqua, mantenete sempre il livello a 2,5 cm di acqua e cambiate l’acqua una volta a settimana. Il bambù della fortuna cresce tanto lentamente e può vivere per anni all’interno dello stesso contenitore.

Quando la vostra pianta deve essere rinvasata, spostatela in un recipiente dal diametro di 5 cm più grande di quello attuale. Infine prediligete terriccio universale per piante in vaso contrassegnato dalla dicitura “consentito in agricoltura biologica”. Questo terriccio é altamente drenante, contenente fertilizzante organico, funghi micorrizici e altri microrganismi benefici.

Coltivare questa pianta oltre che portarvi “fortuna” può regalarvi profumi e colori che abbelliranno e non poco la vostra casa.