Telepass rappresenta ancora oggi il sistema di pagamento del pedaggio autostradale per eccellenza, entrato di diritto nell’immaginario collettivo sopratutto a partire dagli anni 90. Lo sviluppo infatti di questa tecnologia così diffusa sopratutto tra la platea di automobilisti che è solita fare molti chilometri al giorno, è iniziato negli anni 80 del secolo scorso, e fondamentalmente è cambiata poco. Il sistema di riconoscimento tra veicolo e casello fa uso di un sistema di transponder, situato in un piccolo box che viene mantenuto nell’abitacolo del veicolo: questo dispositivo garantisce la “lettura” da parte del ricevitore collocato all’interno del casello stesso, lettura che avviene in modo automatico con il semplice avvicinamento e passaggio. Il sistema è gestito da una sorta di abbonamento, che prevede l’associazione con al massimo due veicoli. Cosa succede se utilizziamo il nostro Telepass in un’altra auto?

Telepass, posso usarlo su un’altra auto? Ecco la risposta. “Attenzione”

Si tratta di un comportamento “teoricamente non permesso” dal servizio che però non prevede una forma di “multa” o sanzione. In sostanza utilizzando un dispositivo Telepass su un’altra auto ci si muove un po’ in una sorta di zona grigia. Nella maggior parte dei casi infatti non accade niente di strano: il dispositivo viene riconosciuto dal casello e il tutto funziona in modo regolare: il passaggio viene registrato e rientra regolarmente nella “fattura”, presentata come di consueto, ogni 6 mesi. Il “problema” sorge qualora la comunicazione tra casello e transponder non avviene correttamente: questo può succedere ad esempio in caso di malfunzionamento. In questo caso il casello permette comunque il passaggio ma se il sistema non trova collegamento tra il dispositivo e la targa del veicolo, ma viene calcolata la tratta più lunga possibile, con un costo finale del pedaggio superiore rispetto a quello che si è effettivamente effettuato. Si tratta di una forma di “punizione”, che può essere tuttavia evitata semplicemente modificando la targa associata, operazione che è possibile effettuare in qualsiasi momento attraverso l’app Telepass.