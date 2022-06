Tutti o quasi almeno qualche volta ci sentiamo a disagio nel manifestare un’opinione, un’idea oppure a seguito di un comportamento. Fa parte delle convenzioni sociali, che ci portano a riconsiderare più volte le conseguenze delle nostre parole e delle nostre azioni, tendenzialmente è un sintomo di maturità e “prudenza”. Tuttavia esistono numerose personalità che al contrario riescono a mentenere una flemma incredibile anche nel declamare qualcosa di scomodo, fuori luogo o addirittura sbagliato. Gli sfacciati costituiscono una parte della popolazione consistente e se a volte provocano imbarazzo, dall’altro manifestano sicurezza. Quali sono i segni sfacciati per eccellenza dello zodiaco?

Attenzione ai segni più sfacciati dello zodiaco. Eccoli!

Vergine

Sfacciato ma non impulsivo: Vergine rappresenta lo sfacciato assolutamente controllato, colui/colei che sotto sotto si percepisce “migliore” della media e perciò non si fa scrupoli a snocciolare concetti anche scomodi ed apparire fuori luogo. Dividono molto le opinioni per questo motivo.

Leone

E’ sfacciato ma non lo sa, o meglio ne è consapevole ma semplicemente non si rende conto di quanto può essere fastidioso ma anche di impatto positivo. La semplicità che traspare da questo atteggiamento lo rende apparentemente una sorta di “inconsapevole” ma non è completamente così.

Capricorno

Tutt’altro che impulsivo eppure così sfacciato a sembrare uno che ama apparire così diretto da risultare impulsivo. Capricorno pensa tantissimo prima di dire qualcosa ma non perchè provi “vergogna” o qualche forma di scrupolo, quanto piuttosto perchè intende scegliere con accuratezza i termini giusti. Ma quando li ha trovati prova un senso di soddisfazione a manfiestare la propria sfacciataggine.