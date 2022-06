Come ben sappiamo, in ogni Stato che andiamo troviamo monete diverse rispetto al luogo da cui proveniamo. Questo perché ogni Stato è libero di scegliere qualche moneta utilizzare nella propria area geografica. Ovviamente questo non è un problema dato che esistono parecchi modi per cambiare queste monete. C’è da dire però che ogni moneta ha il suo valore che può essere maggiore o minore rispetto alla moneta che si vuole cambiare.

In questo articolo andremo a vedere con precisione il cambio euro-sterlina, se conviene o meno.

Nel caso si volesse andare nel Regno Unito, bisogna avere con se la sterlina. Questa moneta è la più antica in circolazione ed è adottata da sempre dal Regno Unito, anche quando faceva parte dell’Unione Europea.

L’euro invece è la moneta ufficiale di alcuni stati dell’Unione Europea. Infatti solo 19 si 27 Stati che ne fanno parte hanno adottato l’euro. Andiamo quindi a vedere quando vale e dove è possibile fare questo cambio

Cambio euro-sterlina è conveniente? Risponde l’esperto

Le monete possono essere cambiate sia nel Paese di appartenenza, in questo caso l’Italia, ma anche nel Regno Unito. In Italia il cambio può essere fatto in Banca o in Posta. Anche se c’è da dire che non conviene molto, dato che bisogna pagare molte commissioni e tasse e si andrebbero a pagare molti soldi in più. Inoltre, queste sterline devono essere prenotate in anticipo, visto che la Banca le deve ordinare e fare arrivare. Nel Regno Unito, invece può avvenire il cambio in aeroporto, dove però non conviene perché se ne approfittano e alzano le commissioni e le tasse. Può avvenire anche nei negozi di souvenir in giro per la città, dove invece, conviene di più, visto che hanno una commissione standard sempre.

Dopo esserci fatto un’idea di dove andare a cambiare queste monete. Vediamo quando vale il cambio. Questo valore può cambiare, anche se di poco tutti i giorni.

Un 1 euro oggi vale 0.85 sterline. Ciò significa che con 1 euro non ci daranno neanche 1 sterlina intera. Invece 1 sterlina vale 1.17 euro. Quindi possiamo dire che il cambio è sfavorevole per l’euro.