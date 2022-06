E’ inevitabile trovarsi a disagio in qualche situazione, anche nell’età adulta, sopratutto se non siamo a conoscenza di un particolare contesto. La mente umana infatti tende ad “imparare” costantemente dalle nuove esperienze e situazioni, ma non si tratta di un valore uguale per tutti: c’è chi acquisisce dimestichezza in modo graduale, chi lo fa molto più velocemente della media e chi invece è sempre un po’ impacciato. In questo articolo prenderemo in esame i segni zodiacali che riescono ad apparire e nella maggior parte dei casi anche essere effettivamente sempre a proprio agio, insomma i disinvolti.

Conosci i segni zodiacali più disinvolti? Ecco quali sono

Leone

E’ completamente proprietario dei propri spazi ed è molto sicuro di se. Ma non fa “pesare” sugli altri questa disinvoltura, insomma non è uno “spaccone” fatto e finito. La cosa positiva è che riesce quasi sempre a mettere a proprio agio tutti con questo atteggiamento. Raramente si vede un Leone impacciato.

Toro

Affronta le situazioni di petto e anche se resta un po’ insicuro quasi sempre, Toro riesce a mascherare benissimo questa tendenza. E’ un disinvolto “costruito”, che impara l’importanza nel manifestare questo tratto prima di tutto. Solo chi li conosce davvero comprende a fondo tutta una serie di insicurezze che in realtà Toro non nasconde.

Sagittario

Sagittario è esattamente come appare, nel bene e nel male. Se fa qualche gaffes non sembra provare imbarazzo e se fa qualcosa di encomiabile non si scompone. Non che sia “freddo”, ma è un genuino. Quindi in sostanza non appare quasi mai in difficoltà.