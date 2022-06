Le capacità di dialogo fanno riferimento il più delle volte alla parola, elemento fondamentale per riuscire a farsi capire in modo praticamente istantaneo dalla totalità (o quasi) delle persone che ci circondano. Il rapporto verso la chiacchiera è molto diversificato a seconda della persona, in quanto si tratta di una peculiarità che ogni individuo interpreta in maniera diversa a seconda del contesto. Non tutti amano “apparire” come a volte siamo portati a pensare, e anche dal punto di vista comunicativi, sono in molti a preferire un “profilo basso”, anche per quanto riguarda il profilo maschile. Quali sono gli uomini più discreti dello zodiaco?

Ecco gli uomini più “discreti” in assoluto. Cosa dice lo zodiaco?

Acquario

Per tradizione Acquario sembra essere mediamente espansivo, in realtà quella che traspare è solo una piccola parte del carattere di cui è munito. In parte non riesce a trovare una “forma” adatta quando deve comunicare qualcosa, poi incide anche il fattore insicurezza. Ecco perchè il più delle volte Acquario appare schivo.

Vergine

Parla e si “espone” poco, solo lo stretto necessario, essendo uno dei profili più concreti in assoluto. Allo stesso modo non sopporta chi agisce in maniera differente, ossia chi ha l’abitudine di essere “fragoroso” nell’esprimersi. Apparire discreti è la normalità assoluta dei nati sotto questo segno.

Pesci

Le luci della ribalta non rappresentano l’habitat naturale dei Pesci che appaiono discreti e “sfuggenti” in moltissimi casi. Solo in contesti che realmente fanno al caso loro hanno l’abitudine di esporsi leggermente: per il resto delle occasioni si tratta di uomini molto delicati.