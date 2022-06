E’ inevitabile incontrare almeno una volta nella vita qualche persona che ci appare immediatamente fastidiosa per vari motivi: tra questi spiccano inevitabilmente i provocatori, ossia coloro che in maniera più o meno intenzionale, assumono atteggiamenti che nella maggior parte dei casi sembrano essere concepiti apposta da scatenare una reazione emotiva “non positiva”. Un provocatore “vero” riesce ad esserlo anche nelle azioni e non solo nelle parole. Le motivazioni possono essere svariate. Quali sono i provocatori “tipo” dello zodiaco?

Ecco i più grandi provocatori dello zodiaco: c’è anche il tuo segno?

Vergine

Apparentemente disinteressato e “pacifico”, essendo un segno fortemente concreto e non competitivo, è tuttavia famoso per la fama di provocatore. Non per semplice “sport” ma, questa emerge quando si considera “migliore” di altri. Il suo fare da “maestro” è costellato di frecciatine, ironia e sarcasmo “sparato” di continuo. Non si considerano provocatori…ma sostanzialmente amano calarsi in questo ruolo.

Gemelli

Per loro stuzzicare il prossimo rappresenta una sorta di stimolo, per se stesso ma anche per “saggiare il terreno”. Fa battute e domande di continuo e anche questo rappresenta una sorta di test-passatempo per i nati sotto questo segno. Il “problema” è quando assumono posizioni di rilievo: sono dei provocatori “per diletto” ma possono rappresentare uno scoglio importante.

Scorpione

Un mix di entrambi i segni sopracitati, Scorpione utilizza la provocazione per avere una reazione ma lo fa anche per “sentirsi meglio”, ad esempio quando è stressato. Generalmente riesce a limitare il suo essere provocatore “professionista”, magari scusandosi quando comprende di aver esagerato.