Si ha la tendente percezione di essere più o meno “aperti mentalmente” anche da come approcciamo alcuni argomenti legati alla sessualità, per molti ancora un argomento difficile da affrontare in modo sereno, anche se tutti siamo più o meno consapevoli dell’importanza che riveste. Per molti infatti il tema in questione risulta essere proporzioato al livello di timidezza che proviamo, che a sua volta è correlato al contesto. Se molti sono piuttosto “casti“, altri manifestano una certa naturalezza non solo nel parlare di argomenti “piccanti” ma anche nel gettarsi a capofitto in situazioni di questo tipo. Ecco i “disinibiti” dello zodiaco. Conosci questi segni?

Ecco i segni più disinibiti dello zodiaco. Lo sapevi?

Leone

E’ un egocentrico, a tratti esibizionista, che non ama farsi “problemi” nel parlare ma anche nel manifestare interessi “sentimentali” e/o fisici nei confronti di qualcuno. E’ quello sfacciato, che grazie ad una verve particolarmente magnetica nei confronti di quasi tutti, riesce ad essere considerato di successo sociale, ma poco affidabile nell’ambito sentimentale.

Ariete

Non è esibizionista ma gli argomenti legati alla sessualità non rappresentano quasi mai un problema, ovviamente se contestualizzati a dovere. Non si fa probleemi a snocciolare dettagli e preferenze di qualsiasi tipo ma anche nella forma attiva è difficile vederlo imbarazzato.

Sagittario

E’ quello “selvaggio” tra lo zodiaco, vive di regole proprie ed interpreta l’amore fisico ma anche quello “emotivo” come qualcosa di positivo e che non deve essere nascosto. Ha una mentalità decisamente aperta ma questo non significa che non abbia delle preferenze specifiche e regole proprie.