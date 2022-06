Estate e lenzuola: ecco come pulirle al meglio e ogni quanti giorni

Il connubio estate e lenzuola fa sempre nascere degli interrogativi: quante volte a settimana o al mese dovremo lavare le lenzuola? In realtà la risposta è molto semplice ed è strettamente collegata al grado di calore e di umidità presente all’interno degli ambienti. In pratica, più si suda e più andrebbero cambiate le lenzuola, anche tutti i giorni.

Ti sembrerà esagerato eppure ci sono diversi fattori che concorrono a farci sudare durante la notte e se ci svegliamo con le lenzuola bagnate non dobbiamo nemmeno pensare di lasciarle asciugare per utilizzarle di nuovo la sera dopo. Meglio buttare in lavatrice così da disinfettare e prevenire un eventuale attacco di batteri.

In tal senso, ovvero se siamo soliti sudare così tanto, meglio acquistare delle lenzuola in microfibra che appena stese sono già asciugate grazie alla leggerezza delle fibre con le quali sono composte. Inoltre, dovremo orientare il nostro budget di spesa verso un materasso realizzato in materiale naturale che permette la traspirazione e in parte risolve l’annoso problema.

Estate e lenzuola: quante volte lavo i complementi del letto?

Il minimo per lavare le lenzuola in estate deve essere una volta a settimana che corrispondono a 4 volte al mese. Ma se sudiamo perché non abbiamo il condizionatore acceso dovremmo alzare la media dei lavaggi a due volte la settimana finanche tutti i giorni. Questo comportamento si rende necessario in base al nostro grado di sudorazione.

Talvolta, per una questione fisiologica, siamo più soggetti al sudore e scarichiamo queste particelle di tossine sulle lenzuola del nostro letto, durante la notte. L’accumulo di tali tossine, se trovano un ambiente favorevole, possono scatenare una proliferazione di batteri o di acari che causano delle fastidiose reazioni allergiche.

Onde evitare questi spiacevoli episodi è consigliato lavare più spesso le lenzuola. Un’altra soluzione è quella di acquistare le lenzuola in microfibra. Si asciugano in un battibaleno e possono essere cambiate anche tutti i giorni. Tre confezioni dovrebbero bastare per poter dare il giro così da non restare senza lenzuola.

Il fattore materasso: scegliamone uno realizzato con fibre naturali

Molte persone sottovalutano il fattore materasso prendendo in considerazione il connubio estate e lenzuola. Purtroppo i materassi realizzati con le schiume sintetiche e le fibre dei tessuti derivati dalla plastica ci fanno sudare di più durante la notte. Questo perché tendono a riscaldare la zona in cui poggiamo il corpo senza lasciare ai nostri pori il favore di traspirare.

Quindi quando sentiamo caldo iniziamo a sudare, il materasso si surriscalda con il calore del nostro corpo e noi percepiamo un contributo maggiore di calore che ci fa ancora più sudare. Un circolo vizioso da cui non riusciamo a uscire. La mattina, se sentiamo bagnato anche il materasso mettiamolo ad asciugare sulla finestra o sul terrazzo così da eliminare i ristagni di sudore. E se abbiamo la possibilità, cerchiamo di investire i soldi verso un acquisto più favorevole alla nostra salute. Cerchiamo dei materassi certificati e realizzati con il cotone organico al cui interno non contengano schiume tossiche. Preserveremo noi e l’ambiente.