Il finocchio é importante per il nostro organismo perché ha ottime proprietà digestive, depurative e antiossidanti. Inoltre, è ottimo per chi vuole mantenersi in forma.

Vediamo quindi cos’è effettivamente questo alimento e come è utile per il nostro organismo.

Il finocchio appartiene alla classe botanica delle Ombrellifere. È tipico dell’area del medio oriente e del bacino mediterraneo e per essere coltivati non ha bisogno di molte attenzioni. Ne esistono diverse specie tra cui quello coltivato o anche dolce che si adatta facilmente a tutti i tipi di clima. È un ortaggio croccante e si presenta con un grumolo grosso di colore bianco e le sue foglie sono di colore verde. Le quali differenziano il finocchio selvatico o finocchietto. Il finocchio selvatico cresce spontaneamente in diverse zone del nostro paese. Di questo ortaggio vengono utilizzate soprattutto le foglie, i germogli e i semi.

Finocchio: se non lo mangi, inizia subito: ecco cosa è stato scoperto

Quest’ortaggio è ricco di acqua, ha poche calorie e di solito viene utilizzato molto nelle diete ipocaloriche come “spezza-fame”. 100 grammi di finocchio, ha solo 13 kcal.

È povero di proteine ma ricco di fibre, sali minerali e vitamine. Sempre in 100 grammi di prodotto ci sono il 7% della quantità giornaliera raccomandata di potassio, il 5% di fosforo e calcio e il 2% di vitamina A. Non contiene grassi.

Il finocchio è importante grazie al suo livello nutrizionale e all’elevato contenuto di calcio, potassio, vitamina A e vitamina C. Questi micronutrienti sono essenziali per l’organismo, ad esempio il calcio è fondamentale per le ossa e per la trasmissione dello stimolo nervoso e nella contrazione muscolare. Il potassio invece, è un minerale importante per i processi fisiologici come la contrazione muscolare, il mantenimento di un corretto equilibrio idro-salino e la regolazione della pressione arteriosa.

La vitamina A, è importante per la vista, per il mantenimento delle cellule epiteliali intestinali e per il funzionamento del sistema immunitario e genitale mentre la vitamina C, ha un’azione antiossidante e quindi aiuta il sistema. Inoltre questa proteina è coinvolta nella sintesi del collagene ed nell’assimilazione del ferro da parte dei globuli rossi.

Il finocchio, inoltre, contiene molti prolifenoli che hanno un potente antiossidante con proprietà antitumorali, l’acido rosmarinico, che è in grado di stimolare gli enzimi coinvolti nella depurazione del fegato.