Il cervello rappresenta quegli organi che anche in fase di apparente riposo, di fatto non “dorme mai”. Trattandosi della “centralina” del nostro corpo, è un elemento indispensabile ma come sappiamo non tutti la utilizzano con la stessa metodologia. C’è ad esempio chi non riesce a “spegnere” il cervello in nessun caso, per vari motivi: voglia di conoscere, di esplorare e di farsi e fare conuamente domande e sviluppare nuovi quesiti. I “pensatori” rappresentano un’importante fetta della popolazione che tiene sempre in esercizio la propria mente. Quali sono, secondo lo zodiaco, questi segni?

I più grandi “pensatori” tra i segni zodiacali. Li conosci?

Vergine

E’ il pensatore “pratgmatico”, il pratico dello zodiaco, che non sembra voler arrestare mai il processo mentale in nessun caso. Probabilmente ciò non è dovuto ad una forma di scelta, ma un’obbligo: Vergine è “condannato” a non smettere mai di farsi domande e di cercare costantemente l’aspetto più profondo di ogni cosa.

Pesci

Pensa tanto, tantissimo, costantemente, a volte anche troppo: si tratta infatti di un sognatore vero, colui/colei costantemente alla ricerca della profondità e raramente trova soddisfazione nelle risposte semplici. Questo è il più grande pregio dei Pesci ma anche un difetto: spesso tende a perdersi le cose più genuine della vita.

Gemelli

E’ un tornado di pensieri liberi, così rapidi e radicati che è letteralmente difficile stargli dietro. Gemelli tende ad essere quasi stancante in questo caso, visto che cambia spesso idea su tutto e tutti proprio in virtù di questa tendenza. Pensare molto è croce e delizia per Gemelli.