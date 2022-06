In qualsiasi società, antica o moderna, progressista o conservatrice, esiste il concetto di adulazione, ossia sostanzialmente mettere a proprio agio qualcuno con azioni e parole. Se l’adulazione effettuata nel mondo giusto e nel contesto adatto non rappresenta un “difetto”, essere ruffiani assume i connotati negativi: questo termine identifica chi porta avanti questo comportamento con il preciso scopo di ottenere qualche beneficio, anche a costo di dimostrarsi servili e sottomessi. Nessuno ama essere definito ruffiano ma se il termine esiste e viene utilizzato, ciò indica la sua funzione. Quali sono i segni che fanno parte di questa definizione.

I segni ruffiani secondo lo zodiaco. Sai riconoscerli?

Cancro

E’ il ruffiano che non sa di esserlo. Essendo un emotivo, preferisce crearsi un ambiente favorevole e quindi può considerarsi giustificato. Tuttavia in altri ambiti questo aspetto tende a non essere così apprezzato, anzi, viene percepito come manipolatore e accentratore, anche se prova a giustificarlo in più maniere.

Leone

Ruffiano per i propri comodi, non necessariamente per fini “pratici”. Leone non vuole apparire diverso da quello che è ma è dotato di un parlantina particolarmente importante e riesce con i complimenti nel modo giusto, a porgere una situazione a suo favore. Se viene “accusato” di ruffianieria non nega l’azione in quanto tale, tuttalpiù il fine.

Acquario

Per loro non ci sono problemi nel “ingraziarsi” qualcuno, sia sul lavoro che nell’ambito personale. Il problema è che non provano neanche a nascondere questo modus operandi o farlo apparire come qualcosa di “diverso”. Ecco perchè sono mal tollerati dalla maggior parte degli individui che conosce.