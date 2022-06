Dopo aver affrontato il mondo maschile, è il momento di “prendere in esame” quello femminile: l’infedeltà costituisce qualcosa di profondamente “sbagliato” dal punto di vista morale ma che tuttavia condiziona la vita di milioni di persone al mondo, sopratutto quando si parla di rapporti radicati. Le donne, esattamente come gli uomini possono trovarsi a tradire per svariate motivazioni, e secondo lo zodiaco sono alcuni i segni legati al mondo femminile che hanno una tendenza maggiore di altre, in sostanza sono infedeli. Non significa che le seguenti donne siano solite tradire, attenzione!

Le donne più infedeli dello zodiaco, sai quali sono? Ecco la risposta

Pesci

La traditrice che non lo pianifica. Pesci è una donna estremamente legata e devota al partner, ma che in molti casi resta affascinata dalle nuove esperienze. Tende ad annoiarsi dalla routine e quindi anche se si pente con molta sincerità, può concedersi qualche “sbandata” al di fuori del matrimonio/fidanzamento.

Leone

Le Leone rappresentano la voglia di vivere, nonchè quella di essere amate e corteggiate. Queste donne pur avendo l’ambizione di crearsi una famiglia non possono sfuggire ad un’importante dose di egocentrismo che le fa diventare “Meritevoli” di comparire in lista. Rispetto a Pesci tende a “pentirsi meno sinceramente”.

Ariete

Strano trovarle in lista? Non proprio: è molto gelosa ma deve amare realmente la controparte per essere considerata fedele al 100 %. Il più delle volte i suoi tradimenti non sono “totali” ma restano intenzionali. Però è difficile conoscere una donna Ariete che non sia rimasta affascinata dal concetto stesso di “scappatella” per quanto “cattivo” sia.