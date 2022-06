Le vespe pungono? Ecco la verità che non sapeva nessuno

Sono arrivate le belle giornate e la voglia di passare dei bei momenti all’aperto viene compromessa con l’arrivo delle vespe e delle api attorno a noi. Ma le vespe pungono? Ebbene si, ma le vespe sono ben diverse dalle api e molte volte risulta difficile saperle distinguere.

Come saper riconoscere una vespa

La vespa è un insetto particolarmente aggressivo, he colpisce più volte perché non perde mai il suo pungiglione. I colori che la caratterizzano sono le strisce gialle e nere, mentre il loro pungiglione è lungo, sottile e liscio: quest’ultimo è collegato ad una sacca che contiene del veleno, quello che provoca infezioni e allergie. Risulta molto più facile confonderle con i calabroni, ma quello che può aiutarci a capire che si tratta di una vespa è sicuramente la dimensione più ridotta. Inoltre se le vediamo in sciami, è più facile che siano vespe.

Perché pungono

Capita molto spesso che questo insetto si avvicini a noi proprio per succhiare il nostro sangue, ma può anche capitare che si sentano minacciate dalla nostra presenza, e sentendosi in pericolo, sfoggiano l’unica arma di difesa che possiedono: pungere. Un altro motivo è la sopravvivenza dei loro piccoli: infatti, pungendo, esse andranno a caccia di afidi e altri simili per nutrirli. Questo accade soprattutto nel periodo tra fine estate e inizio autunno, quando vanno alla ricerca di frutta e sostanze zuccherine da portare al nido. Ma a differenza dell’ape, il fatto che il pungiglione non resta nel corpo della ‘vittima’, è fondamentale per capire che una vespa può pungere a più riprese, quindi non è detto che dopo la prima puntura si allontanino.

Cosa fare se ci pungono

Per evitare che una vespa ci punga basterebbe stare lontano da lei e dal suo nido. Ma sappiamo che non è una cosa così semplice, allora bisognerà fare attenzione ad alcuni fattori: innanzitutto se ne distinguiamo una non è il caso di darsi alla fuga! Va bene allontanarsi, ma con calma e moderazione. Meglio evitare di fare movimenti con le braccia e altre parti del corpo, perché potrebbe renderle ancora più aggressive. Evitiamo di indossare abiti colorati e profumi intensi; magari non passeggiamo con alimenti in mano perché potrebbero esserne attratte. Se invece siamo state già vittime di una vespa dobbiamo cercare di detergere la parte colpita e magari rinfrescarla con dell’acqua fredda e impacchi di ghiaccio. Anche l’aloe e altri antistaminici possono essere molto utili.