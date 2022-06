In estate la voglia di andare al mare è davvero tanta. Ma ovviamente, ci sono delle persone con alcune patologie, che si preoccupano di poter andare o meno. Le persone con il diabete, sono tra queste, ma non preoccupatevi, la vostra vacanza è salva, bastano solo delle piccole accortezze.

Vediamo cosa fare per stare bene e non rovinare la vacanza al mare.

Innanzitutto si deve bere molto, anche se non si ha molta voglia, ma dato che si perdono molti liquidi è opportuno bere per non rischiare di disidratarsi. Questo perché i diabetici assumono anche diuretici che aumentano le perdite urinarie di glucosio e quindi anche di acqua. La bevanda principale da assumere è sicuramente l’acqua, ma si può assumere anche il the fatto in casa. Preferite quello fatto in casa, perché quelli confezionati sono ricchi di zuccheri e quindi non vanno bene. Anche le bevande con scritto ‘senza zucchero’ fanno male, dato che non contengono zucchero ma altre sostanze zuccherine occulte o edulcoranti il cui effetto neutro per l’organismo in questo momento è in discussione. Simili sono anche le bevande reidratanti contenenti sali minerali, anche essi contengono anche zucchero o simili.

Mare e diabete: attenzione, non mangiare mai queste cose in spiaggia

Passiamo ora all’alimentazione, la quale è super importante. Ad esempio se si soggiorna in albergo non si deve eccedere con il cibo del buffet. Bisogna quindi mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata, anche al mare. Si può aumentare il consumo del pesce, della verdura e della frutta. Si può fare qualche piccola eccezione per dolci, carboidrati e grassi ma senza esagerare e non tutti i giorni.

Anche se sembra strano, non bisogna fare molta attività fisica al sole, soprattutto nelle ore più calde. È comunque importante lo sport ma è meglio farlo la mattina presto o nel tardo pomeriggio così da non rischiare di sentirsi male. Si può scegliere di fare nuoto, dato che siamo al mare, così da muoversi ma non rischiare problemi di salute.

Non bisogna inoltre, esporsi molto al sole, dato che potrebbero comparire ustioni o dermatiti da raggi solari. Le infezioni che possono complicare le lesioni cutanee scompensano il diabete.