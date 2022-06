PayPal rappresenta una delle aziende di maggior crescita e successo nel proprio ambito, essendo stata una delle primissime piattaforme realmente considerate affidabili nel contesto dei pagamenti digitali. Oggi infatti qualsiasi portale e negozio che “sfoggia” il metodo di pagamento in questione è considerato affidabile perchè PayPal non concede facilmente i propri servizi ai venditori se non sono affidabili. La politica di Paypal infatti prevede un rimborso completo se si è stati “truffati” in qualche maniera, ma tra le chiavi del successo del servizio spicca una certa dose di “avanguardia” nell’ambito sempre economico, che riguardano altri contesti.

PayPal, non aprite mai questa mail: “vi fregano tutti i soldi”

Tuttavia anche Paypal deve fare i conti con il “rovescio della medaglia” del proprio successo: come tutti i servizi diffusi infatti, è obbligata ad aggiornare a più riprese la propria piattaforma di pagamento, pur essendo considerata tra le più sicure in assoluto nel proprio ambito. Tuttavia non esiste il sistema di protezione efficace al 100 %, quindi i malintenzionati fanno ricorso alla nomea affdabile di Paypal per estorcere dati e potenzialmente anche denaro. Com’è noto infatti Paypal rappresenta un servizio di “intermediario” tra venditore e acquirente, ma svolge anche funzioni di portafoglio virtuale con tanto di bonifici e possibilità di inviare pagamenti da un utente all’altro in modo molto sicuro.

Le truffe quindi non utilizzano Paypal direttamente come “veicolo” a solo il nome: solitamente si tratta di Email che recano il logo e il nome del servizio, con tanto di intestazione (solitamente generica, un Gentile Cliente) che ravvisa di un pagamento non autorizzato o qualcosa di simile, solo per allertare la vittima di turno. In tutte queste false email è sempre presente un link in basso che viene “caldamente consigliato” per “risolvere i proprio problema”, quando in realtà si tratta di un indirizzo “fasullo” che indirizza presso una pagina che se aperta, può garantire il libero accesso dei nostri dati ai malintenzionati. Paypal stessa si prodiga da anni ad informare sui rischi di questa forma di truffa, invitando a diffidare la clientela a credere a questa forma di messaggi.

Conviene cestinare preventivamente ogni email sospetta.