Ansia, paura, scarsa fiducia nei propri mezzi e contesti avversi, sono solo alcuni tra i fattori che possono evidenziare le nostre difficoltà emotive, facendoci apparire come poco affidabili e “deboli” in alcuni casi. Si tratta di una situazione estremamente diffusa, a prescindere dai generi, che inevitabilmente “colpisce” anche gli uomini. Sopratutto quando si parla di personalità importanti e di spicco, l’apparire impacciati può essere considerato segno di debolezza e di non affidabilità, un vero e proprio autogol in alcuni casi. Tra i “comuni mortali” non apparire sicuri di se provoca comunque effetti non positivi: ecco gli uomini più tradizionalmente impacciati dello zodiaco.

Questi uomini sono i più impacciati dello zodiaco. Lo sapevi?

Acquario

Ha una scarsa fiducia nei propri mezzi anche se prova a mascherarlo dietro una assolutamente genuina sensibilità, come se si vergognasse. L’uomo Acquario ha tantissime frecce al proprio arco ma quando deve esporsi in qualsiasi cosa appare raramente a suo agio.

Toro

E’ sempre molto diretto, arriva al punto e gode di una determinazione non comune tra i 12 segni zodiacali. Cosa rende quindi l’uomo Toro meritevole di questa classifica? Si tratta di una personalità complessa che raramente è soddisfatta delle proprie azioni, seppur risultano meritevoli dalla maggior parte delle persone. In sostanza è schiavo di un senso di inadeguatezza che pregiudica il suo comportamento.

Capricorno

E’ l’uomo impacciato “senza motivo”, perchè sostanzialmente è molto sicuro delle proprie azioni. Ma non riesce mai totalmente a coadiuvare l’efficacia delle proprie azioni da un’impressione altrettanto solida. Probabilmente perchè “ci pensa troppo”.