Se hai bisogno di energie, questi integratori sono i migliori per l’estate

Se hai bisogno di energie perché ti senti stanco e debilitato potrai assumere degli integratori naturali efficaci e rinvigorenti. Ce ne sono di diversi tipi così da adattarsi a qualsiasi esigenza specifica. La stanchezza fisica e mentale, infatti, può essere causata da diversi fattori e bisogna capire innanzitutto a cosa è dovuta.

Solo dopo aver trovato il motivo di base possiamo intervenire in maniera mirata. Per esempio, un apporto di cibo non bilanciato in cui mancano nutrienti essenziali può portare il fisico e la mente a sentirsi giù. In questo caso è ottimo come integratore naturale la spirulina che contiene ferro, proteine e altri micronutrienti essenziali.

Spesso, invece, in estate ciò che manca è il magnesio, soprattutto per le donne. In tale situazione specifica basterà aggiungere la mattina un cucchiaio di magnesio, miscelato in un bicchiere di acqua, per assicurare al nostro organismo l’elemento di cui ha bisogno. Si tratta di sostanze infinitesimali che però svolgono un lavoro di coordinamento nel benessere di organi e tessuti di una certa rilevanza. Per cui, quando mancano, a risentirne è l’intero organismo.

Se hai bisogno di energie affidati alla spirulina

La spirulina è un’alga dalla potenza benefica incredibile. È conosciuta fin dall’epoca della Civiltà Romana come pasto sostitutivo proprio in vece al suo contributo sostanziale. All’interno dell’alga si ritrovano dei micronutrienti e dei macronutrienti che sono fondamentali per il nostro benessere psicofisico.

Questa pianta è fonte di proteine per cui è adatta ai vegani e ai vegetariani, i quali assumono poche proteine. Le proteine, infatti, sono i mattoncini dei nostri tessuti in assenza dei quali ci sentiamo debilitati. Oltre a ciò, contiene un’alta percentuale di ferro, necessario per ossigenare il sangue e farci sentire pieni di energie.

Svolge anche un’azione dimagrante, il suo consumo difatti è consigliato prima dei pasti così da ottenere una sensazione di sazietà. Regola il metabolismo e favorisce l’espulsione delle sostanze in eccesso. Contiene un buon apporto di antiossidanti, perfetti per l’estate, i quali concorrono a mantenere giovani le cellule e la pelle. Non ha alcuna controindicazione e può essere assunta anche per periodi lunghi di tempo.

Il magnesio: una fonte di energia inesauribile

Sudando, in estate, perdiamo molti sali minerali tra cui il magnesio. La sua mancanza si traduce in stati di irritabilità, malessere e crampi alle gambe. Sono soprattutto gli sportivi a perdere più magnesio proprio a causa dell’attività fisica impegnativa. Esistono diversi tipi di magnesio in vendita, ognuno dei quali svolge una funzione specifica:

organico o lattato: offre benefici al sistema cardiovascolare e alla pelle;

aspartato: ottimo per l’attività fisica intensa;

chelato: è specifico per migliorare l’assorbimento della sostanza;

pidolato: perfetto per i casi di astenia;

cloruro: pulisce i reni dall’acido urico e mineralizza le articolazioni;

orosolubile: viene venduto in bustine ed è un alleato per chi non assume abbastanza magnesio con i cibi.

Come possiamo vedere esistono diversi tipi di magnesio, per cui prima di scegliere una soluzione rispetto all’altra è meglio chiedere il parere al proprio medico curante così da evitare un possibile sovradosaggio.