Oggi parleremo di una pianta che sarà in grado di scacciare letteralmente i vostri problemi legati ai piccioni. Ormai lo conosciamo con un importante condimento da usare in cucina e fa parte della nostra vita, ma non tutti sanno che i peperoncini sono arrivati in Europa solo dopo la scoperta dell’America, insieme a tanti altri ortaggi come patate e pomodori. In Messico invece l’utilizzo di peperoncini ha origini molto antiche.

Se hai questa pianta, non avrai più piccioni sul balcone

Il peperoncino piccante era usato come alimento fin da tempi antichissimi. Dalla documentazione di reperti archeologici sappiamo che già nel 5.500 a.C. era posseduto in Messico, presente in quelle zone come pianta coltivata, ed era la sola spezia utilizzata dagli indiani del Cile e del Messico.

Fu importato quindi in Europa dagli Spagnoli, ebbe un immediato successo, ma i guadagni che la Spagna si aspettava dal commercio di questo frutto furono insoddisfacenti, siccome il peperoncino si adattò al clima perfettamente nel vecchio continente, diffondendosi in tutte le regioni meridionali, in Africa ed in Asia, e venne così accolto come spezia anche da quella parte degli abitanti che non poteva permettersi l’acquisto di cannella, noce moscata e altre.

Il peperoncino non è soltanto utile come condimento o per scacciare via i piccioni, ma ha tantissime proprietà benefiche. Il peperoncino fresco è pieno di vitamina C: carotenoidi e di antiossidanti sono fondamentali per lottare i radicali liberi e prevenire l’invecchiamento cellulare.

Tale vitamina tanto riconosciuta è inoltre importante per l’assimilazione del ferro e per fortificare il sistema immunitario.Potrà sembrare una assurdità, ma il peperoncino piccante impiega un’azione benefica sullo stomaco aiutando la cicatrizzazione delle ulcere.

Consumare il peperoncino stimola la secrezione di alcuni particolari enzimi nel nostro stomaco assistono la digestione. Per questo un cibo cotto con il peperoncino si mantiene più a lungo. Infine La capsaicina contenuta nel peperoncino è molto risaputa per attenuare diverse tipologie di dolore.

Grazie all’alto contenuto di vitamine A, C ed E, il peperoncino ha anche capacità analgesiche. Quando parliamo di peperoncino, pertanto, abbiamo davanti un buon antidolorifico naturale contro mal di denti e dolori muscolari. Quindi oltre ad aiutare in cucina e nella vita quotidiana il peperoncino è un grande alleato per il nostro organismo.