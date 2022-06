Se vuoi le coccinelle in giardino, questo metodo ti aiuterà

Per avere delle coccinelle in giardino dovrai preparare loro un ambiente accogliente e invitante proprio come se fossero degli ospiti. Questo tipo di insetti amano infatti ritrovarsi a girovagare in un terriccio sano, non contaminato da pesticidi, fertilizzante o concimi chimici o sintetici. Se entrano in contatto con questo tipo di sostanze possono morire all’istante.

Il loro contributo nel nostro giardino sarà quello di eliminare la maggior parte degli afidi e dei parassiti che si nutrono di foglie come se fossero dei piccoli agenti di polizia comunale. Si aggirano tra le piante ed eliminano gli ospiti indesiderati così la pianta può crescere in salute. Pensa che nel loro intero ciclo vitale possono arrivare a nutrirsi di ben 5000 elementi infestanti.

Per questo la coccinella è considerata la paladina dell’agricoltura biologica e viene osannata dai coltivatori che si dilettano a coltivare i propri orti con dei sistemi naturali. E noi come facciamo a convincerle a far parte della nostra famiglia? Offrendo a questi simpatici insetti delle piante che a loro piacciono particolarmente come la calendula, il fiordaliso e la potentilla.

Coccinelle in giardino: sceglie le giuste alleate

Bastano tre piante per veder comparire magicamente nei nostri giardini le coccinelle. Stiamo parlando di tre piante che crescono in modo più o meno spontanea e che troviamo con facilità in vendita dal fiorista, qualora ne fossimo sprovvisti. Sono la calendula, il fiordaliso e la potentilla: tre piante amiche delle coccinelle in giardino.

La calendula è una pianta dai poteri fitoterapici lenitivi. Molte creme sono a base di calendula perché assicurano un certo sollievo alle pelli irritate o scottate. I suoi fiori sono anche utilizzati per realizzare delle favolose tisane, le quali possiedono delle favolose proprietà antisettiche. In natura è un alleato contro le zanzare ma una grande amica delle cicale. Gli insetti riescono a ricevere le stesse proprietà antisettiche che noi troviamo nel consumo dei fiori e per questo ne sono molto ghiotte.

Le coccinelle in giardino sono attratte dalle piante di fiordaliso per il loro nettare invitante e anche per il loro colore abbagliante. Possiamo sistemarle lungo i muretti o vicino alle recinzioni così da dare un colpo di luce agli spazi che magari appaiono più grigi. I suoi fiori sono un ottimo tonico per la salute e favoriscono il rilascio di sostanze nutritive sul terreno.

La potentilla è una pianta dal colore giallo sgargiante che cresce soprattutto nei campi incolti in quanto nasconde una vera anima selvatica. Ha cinque petali che racchiudono il fiore a coppa e questo permette un’ottima sistemazione per la coccinella. Non è raro, infatti, vedere una coccinella che si sollazza tra i petali di questa pianta.

Se non è presente nel nostro giardino possiamo comperare i semi anche se di solito non vengono venduti quasi mai singolarmente ma sempre associati ad altre piante rustiche. Poco importa: saranno sicuramente utili per le nostre coccinelle. Grazie alla presenza di queste piante, le coccinelle in giardino appariranno in numero superiore e ci garantiranno protezione da afidi e parassiti dannosi per le piante.