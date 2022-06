Stanco delle api in balcone o in giardino? Ecco come allontanarle

Le api in balcone o in giardino spaventano le tue uscite pomeridiane? Non preoccuparti con questa soluzione non ti disturberanno più. Api, calabroni, vespe sono attirati dai fiori dei nostri giardini e dei nostri balconi solo che possono anche cercare di entrare in casa per trovare un luogo ideale in cui fare i nidi.

Certi tipi di vespe, poi, si divertono a raccogliere il fango o la terra bagnata per costruire il proprio nido. Fanno il nido dappertutto: sui libri, sopra le scatole, nelle travi del soffitto, eccetera. Essendo realizzato in fango vanno a sporcare le pareti e gli elementi in cui hanno deciso di fare il nido, rovinando i nostri oggetti.

Per questo è necessario munirsi di una soluzione, meglio se naturale, per allontanare questi fastidiosi e anche pericolosi insetti. Possono essere pericolosi perché una loro puntura può avere un effetto allergizzante nei soggetti sensibili e causare anche gravi problemi respiratori. Gli ultimi calabroni killer arrivati in Italia dall’Asia mettono in serio pericolo la nostra salute e quella delle api comuni.

Quindi ciò che dobbiamo fare è usare dei trucchetti allontana insetti realizzati con prodotti che teniamo comunemente nella dispensa della nostra cucina. Il metodo più infallibile di tutti è il caffè, il cui odore risulta sgradevole a molti insetti fra cui le api, le vespe ma un po’ meno per i calabroni che si lasciano spaventare da ben poche cose. In ogni caso, abbiamo una soluzione anche per loro.

Api in balcone e in giardino: come allontanarle

All’inizio dell’articolo abbiamo anticipato l’efficacia del caffè per fare allontanare vespe e api dal balcone e dal giardino. I fondi di caffè, infatti, nonostante siano stati già interessati dal prelevamento della bevanda rilasciano comunque un’aroma inconfondibile. Pertanto, basterà conservare la polvere di caffè in sacchetti di plastica e usarli quando si rendono necessari.

Posizioniamo la polvere di caffè sui vasi dei nostri fiori così le api e le vespe sentiranno l’odore e ne staranno distanti. Possiamo anche mettere la polvere all’interno di un contenitore in ceramica vicino alle finestre così da evitare che passino da quell’apertura per fare il nido. L’aspetto positivo di usare questa soluzione è che oltre ad allontanare vespe e api terrà distante le formiche, le quali non sopportano l’odore forte del caffè.

Tenere lontani i calabroni dalle nostre case

Esiste una soluzione davvero efficace per tenere a debita distanza i calabroni. Il trucchetto viene usato anche dagli apicoltori che non possono disperdere nell’ambiente sostanze nocive per allontanare vespe e calabroni, altrimenti andrebbero a uccidere anche le api presenti nelle arnie di allevamento.

Il segreto è quello di realizzare un finto nido che spaventi dei possibili avversari. Come facciamo a costruire il nido? Basterà prendere delle calze da donna nelle quali andremo a inserire all’interno del cotone idrofilo. Una volta realizzato un finto nido bello grande lo andremo a posizionare nel punto preferito dai calabroni. Quando gli insetti vedranno un nido così grande in pianta stabile eviteranno di avvicinarsi per non rischiare di venire uccisi. Allo stesso modo agiranno le api e anche le vespe.