Bitcoin ha avuto il merito di inaugurare in tutto e per tutto il contesto delle criptovalute oramai oltre un decennio fa, lasso di tempo comunque “vicino” ma tecnologicamente e concettualmente piuttosto distante: risale al 2009 infatti la prima versione definitiva della prima valuta basata su crittografia, ossia una forma di moneta digitale non convenzionale, non legata ad alcuna forma di governo o stato, e totalmente decentralizzata. Il valore delle monete (definite più correttamente token) viene infatti determinato esclusivamente dalla richiesta e dall’offerta delle stesse.

Il tutto viene gestito attraverso un sistema peer to peer che “unisce” i nodi (ossia i computer collegati su una rete specifica) in quella che viene definita un’azione di mining, dal quale sono estratti i token. L’origine di Bitcoin resta oscura in quanto il l’identità del creatore, che si fa chiamare Satoshi Nakamoto, non è ancora stata resa nota.

Bitcoin, ecco perché è la criptovaluta del futuro. “Pazzesco”

Bitcoin ha fatto da “apripista” per tutte le valute basate su crittografia che sono arrivate successivamente e che continuano ad essere sviluppate. Tutte condividono almeno concettualmente qualcosa con Bitcoin, che in questo momento sta “subendo” una fase di stanca, che contraddistingue l’intero mondo delle criptovalute, a causa anche delle condizioni socio-politiche. Il valore infatti ha subito il suo picco massimo lo scorso anno con oltre 69 mila dollari di valore per un singolo BTC (il token di Bitcoin) a seguito dell’influenza di Elon Musk che ha contribuito a rendere Bitcoin famoso.

Può essere un buon momento per investire su Bitcoin, che rispetto alla quasi totalità delle criptovalute presenta un numero “limitato” di token disponibili. Questo rende la valuta in questione considerabile “affidabile” rispetto a quelle nate successivamente, se siamo alla ricerca di un investimento a lungo termine. Concettualmente Bitcoin continuerà a costituire la valuta nevralgica e quella più importante di tutto il contesto crypto ancora per molto tempo.

Il valore attualmente risulta essere di 30.270,60 dollari statunitensi.