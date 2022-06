In estate, prendersi cura del proprio giardino è importante. Chi possiede un giardino o un terrazzo cerca di sistemarli nel modo giusto, così da riuscirlo a vivere a pieno. Lo stato per agevolare questi lavori, ha messo in atto il bonus verde.

Con la legge di bilancio 2022, ha confermato anche per quest’anno il bonus verde, cioè l’agevolazione fiscale per fare degli interventi in terrazzo, in giardino o nelle aree scoperte. Possono usufruirne sia i proprietari delle case, sia gli inquilini e si può fare anche nei condomini.

Quest’agevolazione è già stata introdotta con la legge di bilancio 2018 e poi è stata prorogata fino al 2022. Questo bonus, comprende una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione di giardini, terrazzi,coperture, entro un limite massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare. Queste detrazioni devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus verde per giardino e terrazzo: ecco come usarlo, la guida

Con il bonus verde, si va ad incentivare il verde. I contribuenti, come abbiamo già detto potranno detrarre il 36% delle spese avute, ovviamente devono essere documentate con i relativi scontrini o fatture, per un massimo di spesa di 5.000 euro.

La legge afferma che le agevolazioni sono per sistemare a verde le aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi. Per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili e anche per la progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Si possono richiedere agevolazioni anche per sistemazioni al verde, per gli impianti di irrigazione o per costruire pozzi. Si può usare anche per le coperture a verde di giardini.

Ma effettivamente chi può beneficiare di questa detrazione? Questa detrazione spetta ai proprietari, ai titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile, ai locatari o ai comodatari.

Questa detrazione spetterà anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, quindi si, anche per i condomini è possibile avere questa agevolazione.

L’agevolazione arriva fino ad un importo massimo di 5.000 euro per immobile.

Il singolo condomino avrà diritto alla detrazione. Mentre se ci sono interventi per le parti comuni del condominio il bonus verde spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno.