Molte donne soffrono di cellulite, cioè un accumulo di grasso attraverso la comparsa di piccole fossette sulla pelle dei fianchi e dei glutei. Non si tratta di una malattia grave, ma mette a disagio molte persone che non si sentono a proprio agio con il proprio corpo e quindi tendono a non indossare pantaloni corti o il costume da bagno.

È comunque un disturbo, diciamo ‘ereditario’, ciò significa che ad esempio se una una madre ne soffre le figlie hanno un rischio maggiore di manifestarla.

La cellulite, come ben sappiamo è più comune nelle donne, rispetto agli uomini. Può comparire già dall’adolescenza. Questo a causa della diversa distribuzione del grasso tra i due sessi.

Con il passare degli anni, un po’ come tutto, la cellulite tende a peggiorare, sia per una progressiva disidratazione della pelle ma anche per la fisiologica perdita di elasticità.

Non c’è modo per ‘guarire’ dalla cellulite ma é possibile ridurre il più possibile il fenomeno, così da non avere imbarazzo nel mostrare il proprio corpo. Anche se c’è da dire, che è assolutamente una cosa normale e non c’è bisogno di vergognarsi, in alcun modo.

Cellulite: ecco alcune procedure per diminuirla a vista d’occhio

Per combattere la cellulite si può dimagrire, seguendo una dieta sana e facendo regolarmente sport. È molto importante perdere peso in modo regolare e progressivo, esagerare tenderà a peggiorare il problema.

È consigliato lavorare e rafforzare i muscoli di gambe, cosce e glutei, così da prevenire anche l’osteoporosi o problemi cardiovascolari.

Bisogna anche bere molto e ridurre il consumo di sale così da contrastare la ritenzione idrica. Favorire il metabolismo e la microcircolazione è un ottima cosa che si può fare sia attraverso uno stile di vita attivo, sia attraverso alcune accortezze a cui molto spesso non facciamo caso.

É importante anche ridurre lo stress, dato che aumenta aumenta il livello di cortisolo ed altri ormoni con effetti deleteri sull’organismo. Si deve anche smettere di fumare, perché il fumo peggiora la circolazione e favorisce la comparsa di radicali liberi. Questi ultimi sono dannosi per la bellezza sia sul fisico che sul viso. Oltre al fumo, si deve cercare anche di bere poco alcol.