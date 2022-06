Il concetto di ordine e disordine è inevitabilmente legato a come interpretiamo il nostro vivere nei contesti. Solitamente il disordinato è visto come un pigro, o una persona poco attenta a mantenere un minimo di “Logica” nella propria vita, anche se di disordinati ne esistono varie “gradazioni” e tipologie, anche molto diverse. Per quanto riguarda il mondo degli uomini la situazione è ancora più particolare, perchè può essere difficile definirli: lo zodiaco ci aiuta e ci viene in soccorso, quali sono gli uomini più disordinati in assoluto?

Conosci gli uomini più disordinati dello zodiaco? Sono questi 3

Cancro

Non ama il disordine, ma a quanto pare è il disordine ad amare lui: questo perchè non è un segno “sciatto” o pigro ma semplicemente pone attenzione su altre cose che non siano inerenti alla propria organizzazione. Sono un minimo ordinati solo quando opportunamente costretti dal contesto o da qualcuno.

Acquario

E’ banalmente, molto distratto e mai realmeente concentrato sulle cose apparentemente più “noiose” ma necessarie come “fare ordine” sia nella loro vita che dove vivono. Acquario è famoso per vivere sempre un po’ “alla giornata”. Solo poche persone riescono a limare questo tratto decisamente conosciuto dei nati sotto questo segno.

Ariete

Vuole tutto e subito, è un impulsivo e non sembra curarsi delle conseguenze delle proprie azioni. Tra queste, spicca il dover fare i conti con ogni forma di ambiente che ospita la sua persona, quasi sempre molto disordinato, in ogni situazione. Anche se Ariete spesso sostiene di “trovarsi a suo agio” nel proprio disordine, inevitabilmente non può essere totalmente vero.