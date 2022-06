Fin da giovanissimi siamo costantemente portati a non dare troppo peso all’aspetto “esterno” delle persone, noi compresi, ma di dare molta importanza al carattere. Se è pur vero che l’abito non fa il monaco, indubbiamente la società giudica la nostra persona prima di tutto dall’aspetto, ossia il look per dirla alla maniera anglofona. Molti danno grande peso al proprio “apparire”, magari attraverso una ricerca costante del proprio vestiario, mentre altri si affidano alle tendenze del momento. Sono l’opposto dei trasandati, ossia i segni zodiacali che danno grande importanza al look. Quali sono?

Conosci i segni più attenti al look dello zodiaco? Sono questi!

Leone

Non è il più vanitoso dello zodiaco, ne quello che “osa” di più, ma considera fondamentale abbigliarsi nel modo giusto e coerente in base al contesto. Difficilissimo vedere un Leone poco curato, sopratutto se non vive da solo, il look rappresenta un’importantissima parte di se.

Vergine

Non seguono in modo troppo approfondito le tendenze, dato che hanno sempre molto chiaro come scegliere il proprio look. Il problema è che non sono mai contenti: per loro l’estetica è fondamentale ma deve seguire diversi dettami di difficile attuazione. Per loro il look rappresenta una parte “superficiale” ma importante per dare una buona impressione di se.

Capricorno

Di sicuro lascia il segno, il Capricorno. Non è uno che passa inosservato, anzi rappresenta il coraggio anche negli abbinamenti. Capricorno comprende assolutamente l’importanza di “apparire” pur non essendo uno superficiale. La caratterizzazione è il suo forte, e sa benissimo come adattarsi a tutti i contesti.