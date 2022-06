Il livello di maturità anagrafica non sempre corrisponde con quella “mentale”: il nostro cervello infatti non è semplicemente una spugna atta ad “assorbire” ogni forma di informazione ed esperienza, ma rappresenta qualcosa di estremamente complesso, il cui funzionamento e conosciuto solo in minima parte. Se tutti abbiamo il nostro lato “bambinesco”, alcuni individui sembrano non riuscire a farlo predominare, risultando quindi immaturi sotto ogni punto di vista. Secondo lo zodiaco apparire poco maturi nei comportamenti rappresenta una prerogativa particolare per i seguenti segni zodiacali.

Conosci i segni zodiacali più immaturi in assoluto? Sono questi 3

Sagittario

Detestano questa nomenclatura perchè dal loro punto di vista il senso del gioco, e più in generale, la capacità di agire in maniera leggera e spensierata non ha età. Anche se è vero, è indubbio che molti Sagittario non rappresentano assolutamente il profilo della persona “scafata” e retta nei comportamenti. Quando si parla di responsabilità, non è raro vederli “evadere” oppure evitare le difficoltà.

Pesci

Rappresenta un’animo estremamente complesso e diversificato ma che dall’esterno, sopratutto di primo impatto non fa un’impressione “matura” e “seria”. Pesci è percepito come fragile, anche se è molto più forte di quanto si pensi, ma è concretramente spaventato dalle avversità, anche quelle di lieve entità. Non scappa dai problemi ma li affronta in maniera non propriamente definibile a testa alta.

Gemelli

Sono mediamente incoerenti, ossia uno dei tratti considerati “parenti stretti” dell’immaturità. Anche se è vero il concetto “solo gli stupidi non cambiano mai idea”, è pur vero che questo modus operandi rappresenta spesso una scappatoia eccessivamente “bambinesca” per Gemelli.