Tra gli elettrodomestici che non possono mancare nella nostra cucina, troviamo proprio il microonde. Questo accessorio della nostra cucina, ci permette di cuocere, riscaldare e scongelare i cibi in poco tempo.

Pulire il microonde però non è molto facile, ma con il metodo che andremo a vedere oggi, sarà più semplice e veloce.

La difficoltà nel pulirlo, sta proprio nel suo continuo utilizzo e quindi in poco tempo avremo un microonde sporco e incrostato. Per questo motivo, la pulizia è molto importante, soprattutto per evitare cattivi odori, che potrebbero rovinare i nostri alimenti. Vediamo quindi quali sono i rimedi naturali utili in questo caso, per renderlo pulito, profumato e come nuovo. È consigliato, inoltre, non usare prodotti chimici che potrebbero muovere alla salute.

Ecco come pulire il microonde in modo naturale “pazzesco!”

Andiamo quindi a vedere come pulire questo elettrodomestico in modo sicuro. Se è pieno di sporco e di incrostazioni, si può usare il bicarbonato di sodio, scelta molto adatta in questo caso perché di permette di pulirlo a fondo. Basterà utilizzare 500 ml di acqua, 2 cucchiai di bicarbonato e una ciotola per microonde.

Iniziate quindi, con il riempire la ciotola con l’acqua e il bicarbonato di sodio, in modo da scioglierlo al suo interno. Riponete poi questo contenitore nel microonde e accendetelo per 5 minuti, alla massima potenza. Quando l’acqua incomincerà a bollire, il vapore creatosi dentro, permetterà di togliere facilmente le incrostazioni all’interno.

Il vapore farà sciogliere tutto lo sporco e vi basterà quindi, prendere un panno leggermente umido per pulire il tutto. Così senza fatica, avrete di nuovo un microonde pulito e profumato.

Il bicarbonato inoltre, per pulire il microonde è ottimo sia per le incrostazioni di cibo sia per igienizzare le superfici. Vedrete che dopo un po’ inizierà a “frizzare” e a creare un vapore interno che vi permetterà di pulire facilmente le incrostazioni all’interno.

In alternativa, se le incrostazioni non vanno via con il metodo precedente si può utilizzare una pasta abrasiva. Questa pasta si può creare con tre parti di bicarbonato e una di acqua. Sarà quindi più solida rispetto al primo metodo visto.