Difficile “separare” in modo netto i concreti ed i sognatori, anche se si tratta indiscutibilmente di due opposti, la maggior parte delle persone acquisisce una delle numerosissime “vie di mezzo”, oppure opta per un comportamento più o meno attinente a seconda della necessità. Chi è considerabile concreto è naturalmente portato ad adibire i propri doveri o qualsiasi altra tipologia di mansione nel modo più diretto ed efficace possible, non essendo intenzionato a perdere tempo o “girare intorno al problema”. Esistono numerose tipologie di donne che fanno parte di questa categoria. Quali sono le donne più concrete per lo zodiaco?

Ecco le 3 donne più concrete dello zodiaco. Le conosci?

Capricorno

Assolutamente concrete e mai troppo contorte anche nel parlare: rappresentano al meglio il concetto di “pane al pane, vino al vino”, e dicono le cose come stanno. Sul lavoro sono un po’ troppo “prese” dal loro modus operandi e a volte sbagliano le valutazioni troppo affrettate.

Ariete

Dritte alla meta, sempre e comunque. Non per questo hanno i paraocchi, anzi. Ma se devono affrontare delle difficoltà non si fanno problemi a prendere la situazione in mano anche a costo di prendersi delle responsabilità maggiori rispetto agli altri. Le Ariete sono anche mediamente testarde.

Toro

Eccellenti lavoratrici sebbene molto sensibili, nei contesti adatti riescono a non distrarsi facilmente. Nonostante siano pigre, sanno dividere molto bene il dovere ed il piacere e anche quando devono affrontare una situazione sociale complicata non amano i giri di parole. Toro non comprende perchè conviene prendere “delle scorciatoie”.