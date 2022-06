Tutti devono mangiare, ma non per tutti il cibo ha lo stesso significato. Per alcuni è il semplice “carburante”, necessario per sopravviere, per altri rappresenta un veicolo per stare bene, per altri ancora è un vizio vero e proprio e un hobby. Un paese ricco di cultura gastronomica come può essere l’Italia non può che manifestare a più riprese il “bello del cibo”. Gli uomini in particolare sembrano essere ancora più “giustificabili” a tavola, ecco perchè un profilo maschile che ama il cibo non è considerato assolutamente “strano”. Quali sono gli uomini più golosi in assoluto?

Gli uomini che amano il cibo: ecco quali sono secondo lo zodiaco

Gemelli

Utilizzano il cibo come Carburante per la mente, e non si fanno problemi se “esagerano”. Gemelli costituisce un segno emotivo ed incostante dal punto di vista delle decisioni, per loro si può tranquillamente dire che “sono quello che mangiano” perchè è effettivamente così.

Toro

Non ama “rimpinzarsi” ma al contrario è un cultore del gusto, e percepisce il cibo come possibile forma di arte, se contestualizzato nel modo giusto. Non per forza è uno “snob della tavola” in quanto non disdegna lo street food.

Leone

Il cibo per Leone è gioia pura, non potrebbe vivere serenamente senza qualsiasi forma di cibo che lo fa stare bene. E’ un emotivo, non una persona particolarmente raffinata a tavola (anzi, spesso esagera con le porzioni) e non ha paura anche a sperimentare nuove tipologie di cibo. Leone a tavola da sicuramente soddisfazione, se si è dalla parte di chi cucina.