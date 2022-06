La nostra natura ci porta ad essere non solo “animali sociali” ma anche, il più delle volte, a “sistemarci”, seppur non “per sempre” almeno sentimentalmente parlando. Il senso di stabilità, o meglio, la volontà a mettere le “radici” in un rapporto sentimentale è condivisibile per una larga fetta di popolazione. Ma non tutta: per alcune persone infatti i vantaggi dell’essere single sono superiori rispetto a quelli legat al rapporto di coppia. Questi individui per varie motivazioni, preferiscono restare single, e secondo lo zodiaco fanno parte, tendenzialmente dei seguenti segni.

I “single per sempre”: ecco i segni che non vogliono legarsi

Leone

Non disprezza i legami ma se sono troppo stretti, tende a “scappare”: questo perchè è un po’ spavnetato che il rapporto possa pregiudicare il suo essere, dal punto di vista caratteriale. Ecco perchè, a meno che non “perde la testa” per qualcuno, preferisce sicuramente essere single.

Sagittario

Sotto molti punti di vista Sagittario rappresenta il single perfetto, molto più sicuro di se in quanto poco “domato” dalla controparte. Costituisce anche la persona che da il meglio di se quando è formalmente libero da legami. Anche in questo caso bisogna realmente aspettare che qualcuno lo faccia innamorare perdutamente per cambiarlo.

Ariete

E’ un discreto conquistatore tra i segni, ecco perchè pur non disprezznado un sano e prolifico rapporto sentimentale, lo interpreta in modo molto “all’acqua di rose”. Non significa necessariamente che tenda verso il tradimento ma non vuole particolari costrizioni durante il rapporto. E’ sempre molto ambito e anche queste semplici attenzioni lo fanno stare bene.