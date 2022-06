Sono molto comuni le truffe con Paypal, infatti ladri cercano di rubare soldi tramite questa ma anche altre piattaforme conosciute, così da far fidare di più la persona da derubare. PayPal ha sempre cercato di prevenire le frodi, ma ovviamente ogni transazione online può avere qualche rischio. Quindi è meglio fare molta attenzione. Vediamo quindi quali sono i segnali di allarme che ti potrebbero far capire che stai subendo una truffa.



PayPal, già centinaia le vittime della nuova truffa: “fate attenzione”

Innanzitutto dobbiamo dire, anche se la cosa è molto scontata, è che se è qualcosa di estremamente bello che non sembra vero, probabilmente non lo è. Anche l’indirizzo di spedizione può essere sospetto, ad esempio in un Paese ad alto rischio. Oppure che l’importo è superiore alla media, soprattutto se è un nuovo cliente. Se il cliente chiede di modificare l’indirizzo di spedizione dopo il pagamento, verificate sempre che questo indirizzo abbia senso. Di solito, i truffatori inseriscono un indirizzo valido così da non essere intercettati dai sistemi anti frode e poi vogliono cambiarlo.

È strano anche se ricevi un numero molto elevato di ordini internazionali in poco tempo o se li ricevi in un orario insolito. Se gli ordini effettuati sono da clienti diversi ma hanno lo stesso numero di spedizione e bisogna stare attenti anche quando nell’ordine vengono presi alte quantità dello stesso prodotto.

I ladri effettuano ordini con diverse carte di credito rubate ma inseriscono lo stesso indirizzo di spedizione. Una frode molto nota ed quando il cliente paga un ordine più del dovuto e poi vuole essere rimborsato tramite bonifico elettronico. Quindi è meglio restituire il denaro in più sempre tramite paypal e non per bonifico.

Controllate bene quindi, prima di pagare o inviare un ordine ad una persona sospetta, potrebbe essere un truffatore. È sempre meglio dubitare, piuttosto che venire fregati e non poter fare niente.