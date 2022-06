Il caffè è una delle bevande più amate al mondo e bisogna sapere che, ovviamente senza eccessi, fa anche bene alla nostra salute. Come ben sappiamo, il caffè contiene caffeina, cioè una sostanza che in quantità eccessive, fa male. Infatti, può portare a nervosismo, insonnia, perdita di appetito, danni all’apparato cardiovascolare. Vediamo quindi quanto caffè si può bere in estate, senza stare male.

Come ben sappiamo, la caffeina non si trova solo nel caffè, ma anche nel cacao, nelle bacche di guaranà, ma anche nelle bevande energetiche, nei soft drink e nei dolci. Sembrerà strano, ma è contenuta anche nei farmaci e in alcuni integratori. Quindi oltre a pensare al caffè, bisogna vedere se la caffeina è assunta da qualche altro alimento. Una volta assunta, essa rimane nell’organismo per circa 4 ore.

Vediamo quindi quanta caffeina possiamo assumere in un giorno.

Quanti caffè puoi bere al giorno in estate: parla l’esperto

La quantità ideale di questa bevanda, non deve superare i 400 milligrammi al giorno, cioè 4 tazzine. Ovviamente queste quantità sono per gli adulti e non per gli anziani.

Chi fa sport, ad esempio, può assumere solo 200 mg di caffè. 400 grammi di caffeina corrispondo a 4 razione, ma questo varia in base al tipo. Ad esempio un caffè espresso ha 80 mg di caffeina, mentre quello americano, può arrivare anche a 90 mg. In quello decaffeinato è di circa un decimo di quello di uno normale, quindi 8 mg per una tazzina da 60 ml.

In conclusione, possiamo dire che fare uso di questa bevanda regolarmente senza esagerare fa bene. Rende la vita più lunga rispetto a chi non lo beve. È un alimento molto sano ed equilibrati, giusto per la nostra dieta. Contiene inoltre, più antiossidanti rispetto alla frutta e alla verdura. Bere caffè, quindi, non fa male come la maggior parte delle persone crede, ovviamente non si deve esagerare, come con nessuna altra cosa, in generale.