Se hai le rughe e vuoi ridurle, queste creme sono le più efficaci

Se hai le rughe e vuoi ridurle dovrai usare delle creme specifiche che assolvono proprio a questa mirata funzione. Stiamo parlando delle creme anti-age, rimpolpanti e rivitalizzanti che agiscono proprio per aumentare il tono delle pelle e di garantire quindi più turgore e meno rughe in giovane età.

Hai le rughe? Prova la crema anti-age al collagene e all’acido ialuronico

Le creme anti-age oltre ad avere dei prodotti naturali come frutta o altre sostanze derivanti dalle erbe, al loro interno nascondono un’alta concentrazione di collagene o acido ialuronico. Come agiscono queste due sostanze? È giusto ricordare che entrambi gli elementi sono presenti nel nostro organismo e concorrono alla salute dei tessuti e delle articolazioni.

Il collagene è una sostanza nutriente che ha la funzione di proteggere i tessuti dalla secchezza. Funge anche da barriera naturale contro gli agenti esterni o gli attacchi improvvisi causati da ferite o contusioni. Si muove al fine di ripristinare il corretto funzionamento della pelle garantendo un ricambio generazionale della cute, anche di quella più esterna.

L’acido ialuronico, invece, mantiene in maniera ottimale i livelli di idratazione di pelle, tessuti e articolazioni. Senza il suo intervento i nostri movimenti non sarebbero così fluidi ma dolorosi e macchinosi. Funge da magazzino dell’acqua e ne rilascia un po’ alla volta quando la cute, i tessuti e le articolazioni ne hanno bisogno. In questo modo l’idratazione è sempre perfetta.

Con l’avanzare dell’età e del ciclo vitale queste due sostanze perdono il loro vigore e diventa quindi necessario integrarle a livello artificiale. Per questo le creme anti-age contengono collagene e acido ialuronico così da compensare la perdita e dare un sopporto alle poche sostanze che sono rimaste nel nostro organismo.

Creme rimpolpanti e rivitalizzanti, in quale modo agiscono?

Se le creme anti-age sono specifiche per la fascia di età che va dai 40 anni in su, le creme rimpolpanti e rivitalizzanti sono ottime per la fascia di età dai 30 ai 40 anni. Hanno un’azione meno invasiva in quanto in quel periodo l’azione del collagene e dell’acido ialuronico è quasi a pieno regime. Ma la pelle necessita comunque di qualche spintarella per non invecchiare in velocità.

Ecco che qui fanno la loro comparsa gli antiossidanti. Anche questi elementi sono presenti nel nostro organismo e servono per il rinnovamento delle cellule e della pelle. Grazie al loro contributo le cellule morte vengono subito sostituite così come i tessuti della pelle. L’azione del sole e comportamenti sbagliati possono minare la loro funzionalità che a lungo andare diventa più difficoltosa è quindi meno efficace. Gli antiossidanti li troviamo nelle creme rivitalizzanti. Ma se vogliamo rimpolpare un po’ la nostra pelle?

Entrano in azione quelle sostanze eccitanti come il caffè verde, il limone eccetera. Il loro contributo è necessario per eliminare il colorito spento e dare maggiore luminosità alla pelle. Sono consigliati ai fumatori, a chi fa poca attività fisica e dorme male e a chi non segue una dieta equilibrata. Offrono un buon aiuto ma se non sono favoriti da un comportamento consapevole possono fare ben poco per la salute della pelle.