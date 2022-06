Non tutti hanno la “fortuna” di possedere un’abitazione con balcone, ossia una superficie collegata alla finestra che consente di ambire ad uno spazio ulteriore, solitamente utilizzato per varie forme di utilizzo. Trattandosi di una zona dell’abitazione completamente diversa per posizione ed utilizzo può risultare effettivamente difficile da pulire. Un balcone sporco inevitabilmente causa un “effetto estetico” negativo, forse ancora più rispetto ad altre zone della casa, almeno dall’esterno. Come pulirlo in maniera naturale ed economica?

Se il tuo balcone è sporco, questo rimedio naturale lo pulirà alla perfezione

Esistono com’è logico prodotti anche molto specifici sviluppati per mantenere il nostro balcone “in forma”. La superficie del pavimento del balcone infatti solitamente è molto diversa per composizione a quello del resto della casa, e se utilizziamo i prodotti sbagliati, magari optando per quelli troppo “aggressivi”, il rischio è di “fare i conti” con problemi veri e propri.

Nella maggior parte dei casi infatti il pavimento dei balconi e dei terrazzi è costituito sopratutto da cotto, che rappresenta un problema per molti in fase di pulizia. Pur avendo un aspetto “rustico” è in realtà abbastanza delicato. Per pulirlo a dovere, dopo aver opportunamente “spazzato” con una scopa da esterni, è consigliabile miscelare una mistura di acqua e aceto in parti uguali da usare a mo di detersivo. L’efficacia dell’aceto pur “diluito” in parte infatti fornisce un’azione anticalcare ed aiuta a rimuovere le macchie più tenaci. Non è importante il tipo di aceto da utilizzare, tutti sono adatti allo scopo.

Se il pavimento risulta essere invece composto in ardesia o gras, ossia due tipologie di struttura tendenzialmente più resistenti rispetto al cotto, conviene cambiare “mix”, in quanto è si maggiormente resistente ma anche più difficile da pulire, Consigliabile aggiungere in un secchio di acqua un paio di tazze di aceto bianco, una tazza abbondante di bicarbonato, mezza tazza di sapone a scaglie a piacere. La mistura dovrà essere sufficientemeente diluita per poterla utilizzare, sempre utilizzando una scopa da esterni. I risultati sono garantiti!