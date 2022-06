Se lo chiedono tutti: come avere le coccinelle in balcone? Ecco i trucchi

Come avere le coccinelle in balcone? Questi simpatici insetti secondo la tradizione popolare portano fortuna e non ci dispiace averli vicini. Ma sono anche delle piccole alleate per la cura dei nostri fiori e delle nostre piante, tanto che l’entomologo Giorgio Celli le considerava come dei piccoli leoni non della savana ma dei giardini.

Simboleggiano l’agricoltura biologica e sono presenti solo in quei campi e nelle coltivazioni in cui non viene usato nessun tipo di pesticidi tossici. Nello spazio della loro breve vita possono arrivare a mangiare fino a 5000 prede. Questi nemici delle nostre piante si nutrono delle foglie e delle parti vitali della pianta.

Pertanto, grazie alla presenza della coccinella possiamo contribuire alla scomparsa di parassiti fitofagi e afidi e permettere alle nostre piante di crescere in un ambiente sicuro e controllato. Or dunque, come facciamo a convincere le coccinelle a venire nel nostro balcone? Mettendo loro a disposizione delle piante che amano perché presentano cibo e pasti sostanziosi.

La presenza di coccinelle in balcone grazie a queste piante

Le coccinelle in balcone e in giardino non sono molto esigenti. Per proliferare richiedono un ambiente sano, assente da pesticidi o fertilizzanti chimici, e delle piante molto comuni. Tra queste figura il tarassaco. Se non è già presente nel giardino o sul balcone si può seminare e l’uscita della pianta è garantita dalla loro forte resistenza e adattabilità.

La menta è un’altra pianta dal profumo inebriante che cresce come erba infestante nel nostro giardino e nel balcone. Oltre a rilasciare una sostanza che fa allontanare certi tipi di insetti che non la sopportano, la menta diventa un’amica inseparabile della coccinella. L’insetto ama passeggiare tra le foglie che sono leggermente pelose e fanno dei piacevoli massaggi agli insetti.

Le piante aromatiche attira coccinelle sono il prezzemolo e l’aneto: due sapori inconfondibili in cucina, molto amati nella tradizione italiana. Il loro odore è un cattura coccinelle che subito si depositano nei pressi delle piante così da poter catturare il cibo che ricercano. A queste piante aromatiche aggiungiamo anche la pianta di aglio che nonostante sia molesta per molti piace invece alle coccinelle.

Un’altra pianta molto amata da noi in primis e che attira le coccinelle in balcone è il geranio. Grazie alla sua particolare conformazione, il geranio offre un riparo sicuro alla coccinella soprattutto nel periodo in cui si sta formando e mal sopporta gli sbalzi di temperatura. Sotto il fogliame trova riparo anche dai raggi del sole che diventano sempre più potenti con l’avanzare della stagione calda.

Il coccinella kit

Qualora per un qualche motivo non avessi la possibilità di prendere le piante sopra citate esiste una valida alternativa. Data la loro estrema importanza nella cura e nel benessere delle piante del balcone e del giardino, alcune ditte si sono specializzate proprio nella vendita di coccinelle. Vengono consegnate in una stato ancora di larva affinché possano essere cresciute nello spazio abitativo a loro dedicato. Esistono diverse offerte sul mercato: ti basterà chiedere al fiorista oppure cercare su internet i kit specifici.