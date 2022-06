Tutti pazzi per i pappagalli: ecco perché questo animale è così voluto

Il pappagallo, una volta considerato un animale esotico, è a tutti gli effetti un animale domestico, in particolare quelli allevati a mano. Da qualche tempo a questa parte è molto comune avere un pappagallo in casa, con i suoi colori brillanti e ipnotizzanti. Ma scopriamo di più come prendersi cura del nostro animale esotico.

Il linguaggio del corpo

La serena e giocosa convivenza con un pappagallo può essere minata da fraintendimenti e incomprensioni dovute a un’errata comunicazione tra uomo e animale. I pappagalli utilizzano certamente un linguaggio verbale, ma il loro canale comunicativo migliore e che deve essere conosciuto dall’allevatore o proprietario è il linguaggio del corpo. È quindi fondamentale osservare, imparare e conoscere questo linguaggio del corpo in modo da convivere serenamente e allegramente con questi straordinari animali.

I sensi molto sviluppati

I pappagalli sono in grado di di distinguere molto bene i vari gusti poiché la loro lingua è dotata di molte papille gustative e, tra l’altro, anche molto sviluppate. Le loro capacità uditive sono assimilabili perfettamente a quelle umane, oltre ad essere in grado di distinguere esattamente i colori e di assorbire il colore dei raggi violetti alla luce del sole. Una cosa che i pappagalli sono capaci di fare è quello di imitare sono le nostre voci! Ma non tutti i pappagalli parlano: non necessariamente i pappagalli sviluppano la capacità di parlare, ma si tratta fondamentalmente di una predisposizione fisica.

Sono molto diffidenti

Sembrano animali molto simpatici, ma inizialmente fanno molta fatica ad adattarsi e tendono a studiare l’ambiente e le situazioni nei primi giorni o, addirittura, nelle prime settimane. Per questo è consigliabile non fare assolutamente nulla nei primi giorni, specialmente gesti che possano apparire minacciosi ai loro occhi. Evitate urla, punizioni violente, scenate. Anzi, il consiglio migliore è quello di cercare di farlo sentire a proprio agio dentro la sua gabbia, senza arrecargli ulteriori stress.

Una scelta originale

Avere un pappagallo come animale domestico è sicuramente una scelta originale che non è da tutti. Come tutti gli animali domestici, anche lui richiede delle sue particolari attenzioni come ad esempio: uno spazio sufficiente dove stare, sia dentro la gabbia che al di fuori di essa; un’igiene e un nutrimento adeguato; ma soprattutto bisogna creare un rapporto fra noi e il nostro animale! Oltre queste piccole raccomandazioni, la compagnia ed il godimento che si possono avere da un pappagallo sono enormi: sono affettuosi, fedeli nel loro amore, simpatici ed allegri ma devono essere messi nelle condizioni ideali di vita.