E’ indubbio che al mondo esistono personalità diversissime le une dalle altre, differenziate da una sequela di dettagli che in molti casi determina il comportamento. Chi ha doti di leadership ad esempio è portato a “guidare” gli altri in maniera spontanea e naturale, ma questa volontà può essere evidenziata anche da altre forme di comportamento, come ad esempio chi ha un’opinione elevata della propria capacità decisionale e “vuole” comandare o comunque imprimere una forte direzione a questo genere di comportamento. Quali sono i segni zodiacali che vogliono comandare sempre?

Vogliono sempre comandare! Conosci questi segni zodiacali?

Ariete

E’ un attento pianificatore ed osservatore e non può fare a meno di “dare ordini” a destra e manca. A sua difesa c’è da dire che è una persona in grado di “dividere” con equità i rispettivi ruoli in base alle capacità ma è proprio il concetto di avere il controllo a farlo stare bene.

Bilancia

Bilancia ama sentirsi decisivo ed importante, sopratutto quando ha la possibilità di farlo. Non necessariamente preferisce essere il “capo” in quanto troppe responsabilità possono metterlo in difficoltà, ma in qualsiasi ruolo ha una forte tendenza a “dare ordini”, anche solo se viene fatto credere di poterlo fare, Bilancia trova grande soddisfazione.

Leone

E’ quello che fa un po’ arrabbiare perchè spesso Leone ha un atteggiamento di “comando” non giustificabile dalle proprie capacità, e per questo viene percepito il più delle volte come una sorta di “mezzo ciarlatano” e un chiacchierone. Non è il “comando” che lo fa stare bene ma la sensazione di autorità.