La bella stagione porta inevitabilmente con se una serie di “problematiche” di vario tipo, sopratutto inerenti ai raggi del sole, quando si parla di esterni. Anche se si tratta del migliore contesto temporale per godersi terrazzo e giardino, convivere con il perturbante sole che “picchia anche per diverse ore”. Al giorno d’oggi esistono numerosissime possibilità di “creare” ombra anche in modi sorprendentemente economici. Quali possono essere?

5 idee per creare zone di ombra e relax nel tuo terrazzo: la lista

Ombrelli e ombrelloni da esterno

La soluzione più logica è rappresentata dalla presenza di 1 o più ombrelloni opportunamente scelti tra quelli dotati di struttura centrale o laterale e vengono realizzati con materiali leggeri ma resistenti. Ovviamente il prezzo è determinato dalla qualità dei materiali, dalla flessibilità e dalle dimensioni.

Struttura coperta

Si tratta di una sorta di “mini struttura” con tanto di sedie e copertura solitamente in materiali leggeri-medi, che risultano adatti anche per essere piazzati accanto a piscine.

Gazebi

Le tradizionli strutture che “oggiano” su 4 “gambe” di altezza, dimensioni e costruzione differente. Alcuni sono fissi, altri, solitamente i più costosi possono essere regolati nella dimensione.

Pergola

Di canne o in materiali sintetici, risultano essere particolarmente in voga nella variante in canne che risulta essere removibile per le stagioni meno “belle”.

Pergolato fisso

Più costoso ma anche più ovviamente resistente, tecnicamente si tratta di una struttura aperta su almeno tre lati e nella sua parte superiore. Quelle più grandi sono decisamente più costose e in alcuni casi richiedono un permesso edilizio speciale perchè aumetano l’area della casa.