Allarme topi: in estate si vedono di più: ecco come eliminarli

Arrivano il caldo, l’estate e le belle giornate e con loro arrivano i topi. Ma perché? Le ragioni sono semplici: durante l’inverno preferisce rimanere rintanato nella sua tana al riparo dal freddo, ma con l’arrivo del caldo abbandonano la tana per crearsene una nuova. Ma come possiamo fare per allontanarli?

Come capire se ci sono topi in casa

Se per caso avete trovato oggetti rosicchiati a casa o siete stati svegliati da qualche rumore nel cuore della notte, potreste avere il sospetto che in casa con voi ci sia qualche ospite indesiderato. Difficile, tuttavia, averne la certezza: di giorno i topi stanno ben nascosti nelle loro tane, e difficilmente si faranno scorgere da voi. Per capire se ci sono dei roditori dovete fare attenzione a dei piccoli dettagli, come la presenza di minuscoli escrementi o di fori nei contenitori del cibo. Per stanare la loro tana, invece, è consigliato di esaminare le zone meno frequentate della casa, come sgabuzzini o mansarde. Questi animali tendono infatti a costruire il nido nelle zone in cui si sentono più protetti, quindi non escludete neppure cassetti o piccoli anfratti.

Da dove entrano

I topi riescono ad entrare con facilità in tutte le abitazioni, soprattutto se situate a pian terreno. Possono infatti passare in spazi e fessure molto stretti, come quelli che si creano fra la porta e il pavimento. Possibili zone d’accesso sono anche i buchi e le fessure delle murature o delle condutture esterne di casa. Loro si nascondono prevalentemente negli spazi chiusi e non troppo freddi, come il garage o i vani della caldaia. Altro posto di potenziale infestazione è la legnaia, ma anche il box auto.

Come eliminare un nido

Una volta trovata la tana di un topo, devi fare attenzione alla tua igiene. Prima di rimuoverla, infatti, ti consigliamo di indossare sempre un paio di guanti e una mascherina a protezione delle vie respiratorie. A quel punto puoi prendere il nido e gettarlo dentro ad un secchio, velocemente, perché al suo interno (è chiaro) potrebbero trovarsi alcuni topi. Infine, la tana va buttata come rifiuto pericoloso, e la zona pulita con attenzione, usando la candeggina la quale è ottima per eliminare i batteri.

La salute a rischio

Ratti, topi, arvicole possono causare la trasmissione di una vasta gamma di malattie causate da batteri, virus e vermi piatti (tenia), come la malattia di Weil o la febbre da morso di ratto. Le malattie dei topi possono colpire anche gli animali domestici, cui ratti e topi possono trasmettere anche parassiti quali zecche, acari, pulci e pidocchi, portatori a loro volta di altre malattie.