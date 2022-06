Il Bitcoin, è nato nel 2009, da un’idea Satoshi Nakamoto. Qualche anno prima ci fu il crollo del mercato immobiliare americano. Successivamente alla bancarotta di Lehman Brothers, nello stesso anno, Satoshi annunciò la nascita di questa criptovaluta. Ad oggi divenuta la più conosciuta al mondo.

Essendo una criptovaluta, come tutti sappiamo è molto volatile, ciò significa che può passare a valore tanto, ma può anche dimezzarsi in un attimo. Come sta succedendo in questo periodo. C’è da dire però che molte persone, le quali hanno creduto dall’inizio a questa criptovaluta, sono diventate molto ricche.

Bitcoin, ecco perché dovresti acquistarne: le previsioni promettenti

Come abbiamo già detto, il Bitcoin è una moneta molto volatile e quando si investe bisogna fare molta attenzione. Parecchie persone sono diventate ricche ma altre invece, hanno perso tutto. Anche se l’andamento in questo periodo non è molto promettente ci sono alcuni esperti che credono ancora in un innalzamento per la fine dell’anno. Se ne andiamo a citare qualcuno, troviamo sicuramente la Finder, la quale è convinta che per la fine di quest’anno, il Bitcoin arriverà a 65.185$, somma vista già nel novembre del 2021. Anche Ben Ritchie, sembra molto positivo, forse più del primo citato, infatti per lui ci sarà una chiusura annua di quasi 100.000$.

Dobbiamo però citare, per essere più chiari possibili, anche chi non è molto d’accordo con questa cosa. Ad esempio Kate Baucherel, è convinta che per il Bitcoin non ci sarà nessuna rimonta nell’arco di questo anno e che chiuderà con i valori attuali. Invece, Dimitrios Salampasis, spera in una chiusura annua di 50.000$.

Ovviamente nessuno può fare una previsione certa di questa moneta. Ci toccherà quindi aspettare e sperare in un incremento favorevole. In ogni caso, quando si investe in queste monete, bisogna avere sempre un piano, anche di ritirata, se le cose dovessero mettersi male.