Il mondo dei bonifici si è inevitabilmente differenziato in maniera importante nel corso delle ultime decadi, ma ha anche subito una sorta di evoluzione vera e proprio dal punto di vista tecnico. Si tratta di una delle forme “preferite” da parte dello stato di “spostare denaro” in quanto il bonfico per sua stessa natura è sempre completamente tracciabile e quindi naturalmente “individuabile” in modo molto semplice da parte delle banche e quindi anche dallo stato. Con il “proliferare” del contesto online, che oggi occupa un’importante percentuale delle transazioni, i bonifici hanno trovato nuova “vita” e hanno iniziato ad essere diffusi anche da parte di chi non possiede un conto corrente. Quali sono i rischi dei bonifici online?

Bonifici online, ecco cosa rischi quando li fai: “attenzione”

Sostanzialmente i bonifici rappresentano nella quasi totalità dei casi, un tipo di transazione sicura, per i motivi sopracitati. Quasi tutte le tipologie di questa forma di “pagamento” infatti prevede un circuito telematico che opera attraverso due identificativi noti come IBAN (International Bank Account Number), un codice alfanumerico che è solitamente associato ai conti corrente, ma anche ad alcune prepagate e a tutte le carte conto.

Oltre al bonifico ordinario, quello più utilizzato nel contesto europeo è quello SEPA, che viene evaso in tempi più rapidi rispetto a quello standard, ed è utilizzabile attraverso per tutta l’area omonima. Nel corso degli anni anche altre forme di bonifico hanno trovato diffusione, come quello con addebito in conto, quello irrevocabile (utilizzato principalmente per acquisti di beni come gli immobili) e quello istantaneo.

Proprio quest’ultimo merita un capitolo a parte: estremamente popolare negli ultimi anni, sempre più istituti bancari permettono oggi di farne uso, ad un costo lievemente superiore rispetto a quello normale. Di contro si tratta della tipologia di bonifico che per sua stessa natura non è tracciabile, quindi in caso di raggiri e truffe è estremamente complicato chiedere un eventuale rimborso. Per questo motivo, pur essendo molto comodo (viene evaso in pochi secondi ed è sempre disponibile), è consigliabile farne uso solo in casi di estrema affidabilità e fiducia.

Tutte le altre forme di bonifico invece sono tendenzialmente sicure proprio perchè tracciabili.