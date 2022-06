Chiunque sa che in ogni Stato in cui si va, si trova una moneta diversa rispetto alla nostra (ovviamente non è sempre così dato che ci sono alcuni Paesi con la stessa moneta). Quindi ogni Stato scegli di adottare la propria moneta, ma non c’è da preoccuparsi, si può sempre fare il cambio tra una moneta all’altra.

Prima di fare il cambio però, bisogna sapere che non tutti i valori di queste monete sono uguali, quindi a volte facendo il cambio possiamo andare a perderci o anche, perché no, a guadagnarci. Tutto dipende da quanto vale il cambio. Andiamo dunque a vedere se conviene o no il cambio euro- sterlina.



La sterlina é una moneta molto antica, se non la più antica ed è adottata da sempre dal Regno Unito. Infatti anche quando faceva parte dell’Unione Europea, questo stato non ha mai cambiato la sua moneta in euro.

Mentre l’euro è la moneta adottata dalla maggior parte degli Stati che fanno parte dell’Unione Europea, ma non da tutti, infatti solo 19 su 27, hanno questa come moneta ufficiale.

Cambio euro-sterlina è conveniente? Ecco il parere dell’esperto

Andiamo ora a vedere dove si può effettuare questo cambio e dove conviene di più. Il cambio può essere fatto sia nel Paese di residenza (cioè dove ci troviamo), sia in quello dove vogliamo andare. In Italia ad esempio, può essere fatto sia in Posta che in Banca. In questi due luoghi però non conviene molto, dato che ci sono parecchie tasse e commessioni da pagare e si andrebbero a perdere molti più soldi. Inoltre, si devono anche prenotare in largo anticipo le sterline che si vogliono avere, dato che la Banca non ne possiede ma le deve ordinare e far arrivare. Nel Regno Unito, invece si può fare sia all’aeroporto che nei negozi di souvenir che si trovano per le strade della città. Nel primo caso, cioè in aeroporto non conviene molto, perché spesso tendono ad approfittarsene, dato che senza sterline non si può fare molto. Invece, conviene di più nei negozi di souvenir che abbiamo citato prima, perché la commissione è molto bassa e sempre la stessa. Dopo aver visto dove poter cambiare queste monete, andiamo a vedere quanto vale il cambio.

Innanzitutto dobbiamo dire che anche se di poco, può cambiare anche tutti i giorni. Ad oggi, possiamo dire che 1 euro oggi vale 0.85 sterline, cioè che con un 1 euro non ci spetterà neanche una sterlina intera. Mentre con una sterlina avremo 1.17 euro. Ciò significa che il cambio è sfavorevole per l’euro.