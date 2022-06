Associamo l’iperattività il più delle volte con la giovane età anagrafica anche se fa parte in realtà, almeno in parte, del corredo caratteriale che ci “accompagna” per tutta la vita. Non si tratta infatti esclusivamente di un concetto basato sul “fisico” ma sopratutto su quello mentale: rientrano in questa categoria tutte le persone che sembrano essere dotate di una forma di “spinta” energetica/emotiva che “muove” i loro pensieri e le loro azioni, al punto che buona parte di loro sembrano andare a velocità doppia. Quali sono i segni iperattivi per lo zodiaco?

Ecco i segni iperattivi dello zodiaco. Non si fermano mai!

Leone

Riescono ad essere pigri ma anche iperattivi, sopratutto quando un determinato contesto lo “permette”. Danno in loro meglio quando possono dare libero sfogo alla propria voglia di vivere, sopratutto quando c’è da divertirsi, Leone rappresenta un elemento fondamentale, essendo capace di essere contagioso con il suo modo di fare.

Vergine

Estremamente efficiente, è uno dei più maniacali ed organizzati in assoluto: essendo completamente consapevole delle proprie forza è sopratutto l’impressione che da ad essere quello di un profilo caratteriale dalla grande energia e solidità. Vergine non ama “manifestarsi” iperattivo ma è quasi impossibile percepirlo come capace di stancarsi.

Capricorno

La vita è troppo breve per oziare, ed è sopratutto in base a questo concetto che Capricorno conquista probabilmente la “vetta” dei segni iperattivi. In molti casi la loro energia mentale riesce ad avere la meglio su quella fisica, ecco perchè se il corpo li “abbandona” la loro mente riesce a restare sempre attiva.