La fedeltà è un concetto fondamentale in tutti gli ambiti, anche e sopratutto in quelli legati ai rapporti sentimentali: la natura umana è tutt’altro che perfetta, quindi “tende” per infinite ragioni all’infedeltà. Donne e uomini tradiscono in egual modo, a patto di trovarsi in contesti simili, ma dopo aver affrontato le personalità femminili che “tendono” maggiormente verso l’infedeltà, è il momento di valutare anche la controparte, ossia le donne più intrinsecamente fedeli dello zodiaco, coloro che molto di rado prendono anche solo in considerazione di tradire il partner. Quali sono?

Ecco le donne più fedeli in assoluto: clicca e scopri quali sono

Toro

La donna Toro è pretenziosa, e raramente è soddisfatta al 100 % del partner, che inevitabilmente si trova sempre in una sorta di “periodo di prova”. Tuttavia il rovescio della medaglia, positivo, è legato alla fedeltà praticamente assoluta della donna Toro che è leale e molto raramente prende in considerazione l’idea di una “scappatella”, figurarsi un rapporto parallelo.

Scorpione

La donna Scorpione è assolutamente egualitaria, e ama dividere i compiti e le responsabilità anche se “tende” a prevalere leggermente. Pretende realtà ma è ugualmente disposta molto naturalmente ad elargirla. Si tratta di una personalità dall’alto senso morale, che non è troppo “casta” quando è single, ma che è molto rigorosa quando innamorata.

Cancro

Assolutamente inadatta al tradimento, proprio strutturalmente si tratta di una donna che coltiva a lungo un rapporto e fa di tutto pur di renderlo speciale. Solitamente ci riesce e solo l’idea di poter tradire la fiducia del partner in quasi tutti i casi la atterrisce.