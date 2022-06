Il nostro cervello può contenere una quantità di informazioni decisamente sorprendente, neanche paragonabile alle pur recenti e moderne “schede di memoria”. La mente umana nasconde ancora numerosi segreti che solo con il tempo e studi profondi potranno essere portati alla luce. Anche la diversità caratteriale manifesta numerose differenze: alcune persone sembrano essere molto più efficaci a ricordare fatti anche avvenuti in contesti temporali estremamente remoti: in questo caso prenderemo in esame il contesto maschile: secondo lo zodiaco i seguenti sono gli uomini che non dimenticano mai niente!

Gli uomini che non dimenticano niente! Ecco quali sono

Pesci

L’uomo Pesci può essere considerato una sorta di “enciclopedia di informazioni”, sopratutto quando si fa riferimento a quelle strettamente “utili”. E’ un profilo caratteriale che sembra essere portato per ricordare eventi e date anche a distanza di molto tempo. Allo stesso tempo però è anche un profilo che si distrae molto facilmente.

Cancro

Apparentemente smemorato, Cancro è un maestro nel ricordare i dettagli, spesso anche non propriamente utili in un determinato contesto ma che manifstano la loro attenzione verso il mondo che li circonda. Essendo dei curiosi di natura anche quando sembrano distratti riescono a raccogliere e custodire informazioni.

Toro

Non dimenticano mai niente completamente, sia le sensazioni positive che i torti subiti. Toro non è il più rancoroso ma difficile sperare che il tempo possa “ammorbidirlo” in merito a qualcosa. Parte della personalità così distinta e forte è dovuta proprio a questo modo di intendere la vita, che lo porta ad essere uno che non dimentica niente.