Le personalità non sono contraddistinte da un essere totalmente bianco o nero: sono le sfumature che rendono una persona unica e definibile, oltre che una serie di tratti caratteriali che in tutti i casi influenzano il nostro modo di comportarci. Le personalità più rigorose infatti sono quelle che non lasciano niente di intentato, sopratutto in amore, generalmente riescono a mantenere il controllo su una relazione sentimentale ma possono anche accellerarne la fine, se non c’è un po’ di equilibrio. Secondo lo zodiaco questi segni corrispondono alla perfezione alla descrizione. Ecco i segni più severi in amore:

I segni più severi in amore! Quali sono secondo lo zodiaco?

Acquario

Da tutto se stesso per il bene del rapporto ma si aspetta lo stesso anche dalla controparte: non si fa problemi a farlo capire sia a parole ma anche e sopratutto con le azioni. Vivere con un Acquario può rappresentare un “test” che nella maggior parte dei casi rende più maturi o fa “stancare” presto.

Vergine

Non ha la volontà di “comandare” in un rapporto ma inevitabilmente il suo piglio severo tende a mettere condizioni particolarmente rigide. In sostanza o si accetta la logica dei Vergine oppure queste persone diventano nemiche. Non ci sono mezzi termini.

Leone

Deve essere lasciato in pace ma allo stesso tempo bisogna tollerare i “vizi” così come le virtù di questo segno così egocentrico. E’ proprio in quiesto ambito che Leone appare severo: paradossalmente lo è più con se stesso visto che si impone di non voler mai cambiare e diventare “maturo”.