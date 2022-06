La voglia di lavorare non accomuna tutti, al contrario sono in molti che non provano neanche a nascondere una particolare “allergia” nei confronti di qualsiasi forma di mansione che necessita di una quantità di “sforzo” mentale e/o fisico. Gli scansafatiche, chiamati anche più colloquialmente lavativi, si suddividono prevalentemente tra quelli che sono “onesti”, non provando a nascondere questa attitudine, e quelli che invece provano a celare questa tendenza caratteriale. Per lo zodiaco fanno tutti parte della medesima categoria, rappresentata dai segni zodiacali che seguono:

I segni zodiacali più scansafatiche di tutti! Li conosci?

Cancro

Alcune persone non riescono a stare senza far niente…Cancro rappresenta invece esattamente la tipologia di persone che comprende assolutamente questo bisogno ma che al contrario necessita di mantenersi completamente inattivi per larghi tratti della giornata. Riesce incredibilmente a non annoiarsi, anzi sembra proprio star bene nel non fare assolutamente niente.

Leone

Fa parte della categoria dei lavativi che cercano di farla franca: Leone si dimostra assolutamente pieno di energia in quasi tutti gli ambiti ma riesce a “dribblare” con grandissima arguzia e capacità qualsiasi forma di responsabilità e sopratutto di sforzo. Sembra essere praticamente “allergico” al lavoro.

Sagittario

Non amano essere considerati come dei lavativi semplicemente perchè seguono tempi e ritmi molto personali. Se c’è bisogno di portare a termine un impiego o un incarico in tempi stretti, Sagittario non è la persona giusta. Sagittario comprende il senso dell’urgenza e del duro lavoro ma fatica molto ad adattarsi ai ritmi rapidi e frenetici che contraddistinguono il mondo moderno.