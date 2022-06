Insetti sulle piante: eliminali con questi rimedi naturali

Gli insetti sulle piante possono essere piuttosto dannosi soprattutto se sono piuttosto numerosi e affamati. In qualche modo dobbiamo trovare una soluzione che sia efficace per allontanarli. Prima di capire come possiamo agire dobbiamo però scoprire il colpevole. Ogni insetto infatti ha le proprie peculiarità ma soprattutto i propri punti deboli.

Non soffochiamo il nostro giardino o il nostro orto con dei pesticidi chimici perché potrebbero morire anche tutti quegli insetti utili che invece di infestare le nostre piante le proteggono. Come, per esempio, le coccinelle e le lucertole che da sole riescono a eliminare la maggior parte degli insetti considerati “cattivi”.

Insetti sulle piante: le lumache e le chioccole

Le lumache e le chiocciole non sono dei veri e propri insetti in quanto appartengono alla categoria degli invertebrati. Però popolano così festosamente i nostri giardini che è impossibile non citarli. Sono degli animaletti molto carini e simpatici ma piuttosto aggressivi con le nostre piante, soprattutto gli ortaggi e le verdure.

Amano cibarsi di foglie ma anche della parte interna della verdura creando dei buchi dai quali possono entrare altri tipi di insetti. Per questo motivo è bene correre ai ripari qualora li vedessimo aggirarsi nell’orto. Come facciamo a tenere lontane le lumache e le chiocciole? Una soluzione del tutto naturale è quella di spezzettare dei gusci di uova e metterli tutto in torno l’area delle nostre verdure. Nella fase di strusciamento verso l’obiettivo si attaccheranno a questi pezzettini e quando sentiranno che si stanno per tagliare faranno dietro front.

Un’alternativa ai gusci di uova, se non ne consumiamo o non ne abbiamo a disposizione, è quella di usare del peperoncino o del pepe in polvere da collocare nell’area di maggiore attacco. Quando la polvere si attaccherà sentiranno bruciare e pizzicare. Come con i gusci di uova torneranno subito seguendo a ritroso la linea della propria bava.

Formiche e cimici

Le formiche e le cimici si possono tenere lontane con due sistemi diversi: con i fondi di caffè o con un macerato di ortica. I fondi di caffè vanno messi sul terreno, vicino al fusto della pianta così da allontanare i possibili visitatori. L’odore è talmente sgradevole per loro che dovrebbero rinunciare a salire sulla pianta.

Un’altra soluzione, come abbiamo detto, è quella di preparare un macerato all’ortica. Basterà far bollire dell’acqua e introdurre delle foglie di ortica. Lasciamo in immersione una notte e poi filtriamo. Ora potremmo usare la soluzione ottenuta spruzzandola direttamente sulle foglie o sulla corteccia dell’albero. Il trucco è ottimo con le piante piccole mentre con le piante oramai adulte il procedimento diventa difficoltoso.

Afidi e acari

Questi due insetti piccolissimi sono molto dannosi in quanto succhiano la linfa vitale della pianta. Per eliminarli possiamo usare un infuso di aglio o di cipolla con lo stesso metodo utilizzato per realizzare il macerato all’ortica. In alternativa possiamo trovare un metodo più rapido in cui disciogliere nell’acqua del peperoncino di cayenna, mescolare bene e poi spruzzare nelle foglie della pianta soprattutto quelle più basse, le quali sono più soggette all’attacco.