Nel complesso e di difficile definizione contesto femminile, spesso considerato “indecifrabile” anche dalle stesse donne, è inevitabile fare i conti anche con le personalità tendenzialmente “negative”. Il concetto di malvagità infatti trova posto anche tra le donne, che esattamente come gli uomini si trovano ad essere considerate “cattive” in alcuni casi anche per il semplice gusto di esserlo. Non tutte le malvagie lo sono per lo stesso motivo, ovviamente, ecco perchè secondo lo zodiaco i segni legati alle donne più “cattive” di tutte sono sopratutto quelli che seguono.

Le donne più malvagie dello zodiaco sono queste 3. Lo sapevi?

Toro

E’ una conservatrice nata, normalmente riesce a mantenere un controllo sulle proprie azioni e pensieri. Quando viene “minacciata” la sua zona personale, ad esempio inerente alla propria famiglia, la Toro “cambia faccia” e manifesta un animo combattivo e senza pietà, pronta a fare “tabula rasa” tra amicizie anche di lunga data per una presa di posizione.

Scorpione

Chi le conosce lo sa che è meglio non trovarsi di contro una Scorpione che “spaventa” per la sua capacità di cambiare atteggiamento per le più disparate motivazioni: se si litiga con una Scorpione ella utilizzerà ogni mezzo lecito (ma anche illecito) per “fare del male” a lungo.

Vergine

Molto disponibile e dotata di un forte senso morale, Vergine non deve mai sentirsi sfruttata o presa in giro: in questi casi non si fa problemi a “gettare nel fango” chiunque e ciò si intravede anche quando è semplicemente arrabbiata. Una sorta di “preavviso”, che solitamente disincentiva a mettersela contro.